Berba grožđa na Karauli – pravi razlog za druženje

Ovogodišnja berba grožđa donela je dobar rod, mnogo šećera u zrnu, ali i još jedno upozorenje vinogradarima: bez kiše i navodnjavanja sve je teže sačuvati kvalitet.

S druge strane, ima nešto posebno u danu berbe, kada vinograd na nekoliko sati postane mesto okupljanja, razgovora, hrane i dobrog raspoloženja.

Na pančevačkoj Karauli taj ritual već više od tri decenije poznaje

vinogradar i vinar Đorđe Dragan.

Ove godine navršavaju se 33 godine otkako obrađuje svoj vinograd, a kaže da je ovogodišnjim rodom zadovoljan.

Ipak, iza dobrog prinosa krije se problem koji sve češće primećuju gotovo

svi koji se bave vinogradarstvom – nedostatak padavina.

– Berba je bila veoma uspešna i godina je bila veoma plodonosna, ali je velika suša uticala na kvalitet. Trebalo je da padne kiša da ojača zrno. Zrna su zbog toga sitnija i imaju manje tečnosti – kaže Dragan.

S druge strane, šećera u grožđu nije nedostajalo.

U zavisnosti od sorte, izmereno je u proseku oko 22 odsto, što je, prema njegovoj oceni, sasvim solidna osnova za vino.

Eventualni nedostatak kiselina, dodaje, kasnije se može korigovati preparatima prirodne osnove.

Od kabernea do plovdine iliti dinke

Vinograd Đorđa Dragana je star više od šest decenija.

Kada ga je pre 33 godine preuzeo, počeo je postepeno da ga podmlađuje i proširuje sortiment.

Danas u njemu ima više različitih sorti, među kojima su kaberne sovinjon i merlo, ali i muskat hamburg i plovdina – grožđe koje, kaže, posebno voli.

Plovdina je zanimljiva i zbog toga što je pod različitim imenima poznata u različitim krajevima.

Neko je zove dinka, neko slankamenka, ali je Dragan pamti kao puno i sočno grožđe koje daje lep roze.

Ovogodišnja berba na Karauli bila je i svojevrsni porodični i prijateljski praznik.

Oko petnaestak ljudi skupilo se da pomogne, pa su za svega sat i po ubrane 24 gajbe grožđa.

Posao je brzo završen, ali se druženje nastavilo još satima.

Bilo je doručka, ručka, kolača i torte, a sve je, kako i priliči berbi, zaliveno odgovarajućim pićem.

Radnici nisu angažovani – prijateljska pomoć, pokazalo se, ima svoju cenu, ali i posebnu draž.

– Više je to okupljanje i druženje mojih najbližih – kaže Dragan, kome berba očigledno nije samo poljoprivredni posao.

Gde je vino, tu je i rakija

U vinariji „Dragan” ove godine očekuju se beli burgundac, muskat hamburg, koji će biti osnova za roze, kao i vranac.

A uz vino ide i rakija.

Iako pravi različite vrste, od kajsije i dunje do rakije od grožđa, za njega posebnu vrednost ima loza od muskat hamburga.

– To je za mene najbolja loza – kaže uz osmeh dok priznaje da kada bira

poklon, upravo nju najradije nekome daruje.

Godina kada je sve rodilo

Da je ovogodišnja godina bila izuzetna po prinosima voća, Đorđe može da potvrdi i iz sopstvenog iskustva.

Na njegovom imanju rodile su dunje, a naročito kajsije, koje, kako kaže, nisu toliko rodile poslednjih deset godina.

Rod je bio toliko dobar da mu je, kako priznaje, bilo žao da sve završi u rakiji.

Deo kvalitetnih kajsija je zato prodao, a najveći problem nije bio kako proizvesti voće, već kako sve sakupiti.

Na prostoru prema Tamišu, nedaleko od vinograda, zasadio je 27 stabala kajsije.

Pre toga se konsultovao sa stručnjacima iz Instituta za voćarstvo u Kamenici, koji su mu preporučili nekoliko sorti – novosadsku kajsiju, četvorku, rodnu i šesticu.

Prednost je u tome što ne sazrevaju sve istovremeno.

Jedne dolaze ranije, druge kasnije, pa se posao može rasporediti.

– Za čoveka koji se godinama bavi voćem i vinogradom to nije mala stvar. Jer kada sve rodi odjednom, najveći izazov postaje – kako stići da sve ubereš – navodi Đorđe.

Veliki prinosi imaju i drugu stranu

Na tržištu je grožđe jeftinije nego lane, upravo zbog obilne ponude.

Dragan navodi da je kilogram burgunca prošle godine koštao oko 110 dinara, dok je sada oko 100.

I muskat hamburg je s približno 110 pao na oko 100 dinara, dok se vranac zadržao na oko 90 dinara.

– Tako je grožđe ove godine među retkim poljoprivrednim proizvodima kod kojih je cena pala, zato što je ove godine ponuda velika – objašnjava Dragan i dodaje da je rodnost jedan od glavnih razloga.

Za kupce grožđa i one koji planiraju da prave vino ili rakiju to znači povoljniju godinu.

Za proizvođače, međutim, obilje roda ne znači nužno i veću zaradu.

(Pančevac/J. Filipović)

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