Počinje Dečja nedelja: Pogledajte šta čeka male Pančevce

Povodom tradicionalne manifestacije „Dečja nedelja“, Dom omladine Pančevo pripremio je bogat i raznovrstan program namenjen najmlađim sugrađanima. Male Pančevce u narednim danima očekuju uzbudljive pozorišne predstave i inspirativne kreativne radionice za koje prijave nisu potrebne, a svi sadržaji su u potpunosti besplatni.

Ovogodišnja Dečja nedelja održava se pod sloganom „Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila!“ i obeležava se od 5. do 11. oktobra. Tim povodom se širom zemlje organizuju brojne aktivnosti, a Dom omladine Pančevo već četvrtu godinu zaredom sa velikom posvećenošću priprema interesantne sadržaje prilagođene pančevačkim mališanima.

Pored predstava koje će razveseliti decu, u nastavku manifestacije svi mali kreativci imaće priliku da učestvuju u maštovitim likovnim radionicama i tako iskažu svoje talente.

Iz Doma omladine posebno ističu i jednu važnu novinu u svom redovnom programu. Reč je o novoj Školi slikanja za decu, koja se uspešno održava svake subote još od početka septembra. Ova škola je zamišljena kao dugoročan projekat i trajaće tokom cele školske godine, pružajući deci kontinuiranu podršku u razvoju umetničkih veština.

Organizatori pozivaju sve roditelje da dovedu svoje mališane i napominju da su svi programi i aktivnosti, kako tokom Dečje nedelje tako i u okviru škole slikanja, potpuno besplatni za sve posetioce.

(Pančevac/RTV Pančevo)