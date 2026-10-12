Čuvar tradicije: Žene iz Opova kuvaju po bakinim receptima

OPOVO – Udruženja žena „Žensko srce Opova“ predstavlja jedno od najmlađih, ali ujedno i najaktivnijih udruženja na teritoriji južnog Banata.

Iako se uspešno bave najrazličitijim vrstama kreativnog ručnog rada, ove vredne žene postale su najprepoznatljivije po pripremi starih, tradicionalnih domaćih jela i poslastica, koje mese i kuvaju isključivo po autentičnim receptima svojih baka.

Predsednica Udruženja žena „Žensko srce Opova“, Slavica Karajović, ističe za RTV Pančevo da organizacija okuplja 40 članica, od kojih je oko 20 stalno aktivno na svim poljima.

„Imamo dan kada se okupljamo jednom nedeljno. Obavezno dođemo u kancelariju, popijemo kafu, razgovaramo i spremamo se za predstojeće manifestacije. Ono što najviše volim jeste činjenica da svakoj ženi posvetimo posebnu pažnju za njen rođendan – podelimo radost, poklone, tortu i baš se lepo družimo. Naš zaštitni znak su domaće valjuške, a pravimo i domaće kolače, pogačice i tradicionalnu zimnicu“, ponosno objašnjava Karajović.

Pored očuvanja kulinarskog nasleđa, članice ističu da im rad u udruženju donosi neprocenjivo druženje, međugeneracijsku podršku i brojna putovanja širom Srbije. Svaka od njih zadužena je za oblast u kojoj se najbolje snalazi.

Članica Suzana Gijošev navodi da je njena uža specijalnost priprema sitnih kolača, kao i domaćeg slatka i pekmeza od šljiva i borovnica, dok Slobodanka Penov naglašava važnost prenošenja životnog iskustva: „Izuzetno sam zadovoljna što sam u ovim godinama članica udruženja. Ovde sam sa mlađim ženama kojima uvek mogu da udelim po neki koristan savet.“ Sa njom se slaže i Ljiljana Urošević, koja dodaje da su zajednički odlasci na manifestacije ono što ih dodatno zbližava.

Velika želja ovih vrednih žena je da u narednom periodu obezbede sopstveni stalni izložbeni prostor u kojem bi meštani Opova, ali i svi turisti i gosti, mogli da vide njihove radove i probaju čuvene banatske đakonije. Ovu ideju planiraju da realizuju uz pomoć lokalne samouprave, budući da udruženje ima odličnu saradnju sa Opštinom Opovo, koja redovno podržava njihov rad i pomaže im u realizaciji svih tekućih aktivnosti.

(Pančevac/RTV Pančevo)