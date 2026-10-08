Zid lepih reči u Pančevu: Emotivna saradnja koja topi srca

Da ljubav, poštovanje i međugeneracijska solidarnost nemaju granice, pokazala je još jedna prelepa zajednička akcija Gerontološkog centra Pančevo i ŠOSO „Mara Mandić“.

Tradicionalno prijateljstvo ove dve ustanove krunisano je dirljivim druženjem povodom obeležavanja Dečije nedelje.

Ljubav i poštovanje, a ne sila!

Pod zvaničnim sloganom ovogodišnje manifestacije „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“, u prostorijama Gerontološkog centra održana je fantastična tematska radionica.

Korisnici centra i učenici škole sa domom za učenike „Mara Mandić“ zajedno su, ruku pod ruku, razvijali niti prijateljstva. Kreativni vrhunac dana bilo je simbolično građenje „Zida lepih reči“, koji je ostao kao trajni podsetnik na važnost pažnje i lepe reči u svakodnevnom životu.

Solidarnost i toplina koja spaja generacije

Ova akcija još jednom je u prvi plan istakla važnost međugeneracijske saradnje i solidarnosti u Pančevu. Prostorom su dominirali toplina, nežnost i neizmerna radost, dok su najstariji sugrađani i deca razmenjivali osmehe i zagrljaje.

Iz Gerontološkog centra Pančevo uputili su veliku zahvalnost deci, kao i nastavnicama Dijani Dimov, Jovani Jovanovskoj i Aleksandri Nedeljković, koje su dale ključni doprinos da ova radionica uspe i donese pregršt ljubavi svima koji su u njoj učestvovali.

(Pančevac/S.L)