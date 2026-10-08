Zemljište znači život: Lekcija o očuvanju prirode u Pančevu

U čitaonici Gradske biblioteke Pančevo danas su održane dve edukativne prezentacije pod nazivom „Svesna planeta — spasimo zemljište”, namenjene učenicima mlađeg školskog uzrasta.

Kroz interaktivan rad i prilagođene materijale, najmlađi Pančevci imali su priliku da nauče zbog čega je plodno tle ključno za opstanak života na Zemlji, na koje načine je ono danas ugroženo, kao i kako svako od nas može doprineti njegovoj obnovi i zaštiti.

Edukativni program realizovan je pod vođstvom bibliotekarke Milice Đurđev, koja je uspešno približila složene ekološke teme mališanima. Materijal korišćen tokom predavanja delo je stručnjaka iz globalnog pokreta „Svesna planeta — spasimo zemljište”, što je deci omogućilo da na slikovit i razumljiv način spoznaju važnost očuvanja biodiverziteta u tlu.

„Deca su prirodno radoznala i sjajno reaguju na teme koje se tiču očuvanja prirode kada im se predstave kroz igru i jasne primere. Naš cilj je bio da im pokažemo da briga o planeti počinje upravo od onoga što nam je pod nogama – od zdravog zemljišta. Kada od malih nogu nauče da cene i čuvaju prirodu, ta odgovornost ostaje sa njima za ceo život”, izjavila je nakon prezentacija bibliotekarka Milica Đurđev.

Ovom akcijom Gradske biblioteke još jednom je potvrđeno da ustanove kulture imaju značajnu ulogu u neformalnom obrazovanju. Razvijanje svesti o zaštiti životne sredine od najranijeg doba ključno je za stvaranje odgovornih generacija, a pančevačka biblioteka se pokazala kao idealno mesto gde, uz ljubav prema pisanoj reči, uporedo raste i ekološka svesnost i ljubav prema našoj planeti.

(Pančevac/S.L)