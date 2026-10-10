Male ruke i velike poruke: Đaci u Vlajkovcu slave drugarstvo

VLAJKOVAC – Učenici izdvojenog odeljenja u Vlajkovcu, koje pripada Osnovnoj školi „Branko Radičević“ iz Uljme, sa velikim oduševljenjem su obeležili ovogodišnju Dečju nedelju.

Kroz niz kreativnih i edukativnih aktivnosti koje su realizovali u saradnji sa svojim učiteljima i vaspitačicom, đaci su na praktičan način učili o toleranciji, saradnji i pravim životnim vrednostima.

Poseban akcenat ove godine stavljen je na vršnjačku komunikaciju i sprečavanje nasilja. Kroz čitanje i analizu dramskog teksta pod nazivom „Ne silom, već razgovorom“, školarci su izvukli važnu pouku – da teška reč može da povredi podjednako kao i fizički udarac. Nadahnuti ovom temom i pričom o „Drvetu lepih reči“, učenici su napravili sopstveno kreativno drvo čije su plodove ukrasili najlepšim i najhumanijim porukama.

Tokom manifestacije, školske učionice su krasili i novi edukativni panoi. Đaci su kroz zajednički rad izradili vizuelne podsetnike „Moja prava i obaveze“ i „Različiti, a jednako vredni“, čime je poslata snažna poruka o važnosti poštovanja različitosti i preuzimanja odgovornosti od malih nogu. Pored kreativnog rada, deca su učestvovala u elementarnim igrama koje su bile usmerene na međusobnu saradnju i izgradnju timskog duha.

Veliku pažnju privukao je i takozvani „Tajni zadatak“ – igra u kojoj je svaki učenik dobio posebnu misiju sa ciljem da tajno promoviše prave vrednosti i učini dobro delo za svog druga. Program je krunisan poslednjeg dana Dečje nedelje, kada su đaci jedni drugima delili poklone i zajednički napravili tortu, dokazujući u praksi čuvenu izreku da se „kad se male ruke slože, sve se može“.

(Pančevac/S.L)