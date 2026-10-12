PKS poziva preduzetnike: Iskoristite program podrške do kraja godine

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež pozvao je danas preduzetnike i sve koji planiraju pokretanje sopstvenog posla da se do kraja godine prijave za Program za početnike u poslovanju, koji se realizuje u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo.

Čadež je, tokom posete beogradskoj firmi „Viking Tim“, istakao da PKS pruža konkretnu podršku koja obuhvata pomoć pri izradi poslovnog plana, mentorski rad, povezivanje sa partnerima i lakši pristup povoljnijim izvorima finansiranja. Prema njegovim rečima, uloga Komore je da olakša preduzetnički put i pomogne da se dobra ideja pretvori u održiv i profitabilan posao.

Kompanija „Viking Tim“, koja se bavi hidrotehničkim instalacijama i građevinskim projektima, uspešan je primer ovog programa. Direktor firme Milan Lazarević naglasio je da su finansijska sredstva i praktična znanja dobijena kroz PKS bili presudni da preduzeće od početnih petoro ljudi naraste na tim od 35 zaposlenih koji danas radi na najvećim projektima u zemlji.

(Pančevac)