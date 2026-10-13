SD Pančevo 1813: Pančevački strelci najuspešniji na Ligi pionira Vojvodine

Proteklog vikenda u Staroj Pazovi održano je drugo kolo Lige pionira Vojvodine serijskom sportskom vazdušnom puškom i pištoljem, na kojem su članovi Streljačke družine „Pančevo 1813“ ponovo bili najbrojniji i najuspešniji učesnici.

U konkurenciji 50 takmičara iz devet klubova, Pančevci su zabeležili ukupno 12 nastupa i kući poneli pregršt medalja.

U disciplini vazdušna puška, muška ekipa pionira osvojila je šampionsko prvo mesto, dok su pionirke zauzele četvrtu poziciju. Pojedinačno, Marko Brakus se okitio srebrnom medaljom sa pogođenih 176 krugova, a zapažene rezultate ostvarili su Vukašin Šušić (pesto mesto sa 164 kruga), Aleksa Trailov (160) i Relja Dimić (153), kao i Ivana Ančić (147), Anastasia Radulović (110) i Petkana Lazarov (91). Ekipa je ovaj uspeh postigla i pored odsustva glavnih favorita Ane Petković, Elene Flore i Vuka Vojnovića.

Pančevci su apsolutno dominirali u disciplini pištolj, gde su jedini imali kompletne sastave i osvojili sva priznanja. Zlatne medalje pripale su Aleksi Kojadinoviću (175 krugova) i Ivani Ančić (164). Srebrna odličja izborili su Vukašin Šušić (158) i Petkana Lazarov (141), dok su se bronzom okitili Stefan Šušić (141) i Anastasia Radulović (85), ispred četvrtoplasiranog Alekse Trailova.

Naredno, treće kolo Lige pionira Vojvodine biće održano sredinom novembra u Sremskoj Mitrovici.

(Pančevac/S.L)