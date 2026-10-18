OŠ „Miroslav Mika Antić“ uvodi podršku za đake strance

PANČEVO – Jedna od najvećih osnovnih škola u Južnom banatu, OŠ „Miroslav Mika Antić“ iz Pančeva, trenutno broji 890 učenika, među kojima je ove jeseni i 120 đaka prvaka raspoređenih u pet odeljenja. Škola se u novoj školskoj godini suočava sa prostornim izazovima, jer je projektovana za 32 odeljenja, a nastavu danas pohađa 40 odeljenja, što zahteva ručno i elektronsko kombinovanje rasporeda kako bi se optimalno iskoristio prostor.

Velika novina u radu ove pančevačke škole jeste formiranje posebne grupe za podršku učenicima strancima koji slabije govore srpski jezik. Grupu trenutno čini devetoro učenika – dvoje dece iz Kine, nekoliko đaka iz Rusije, jedna učenica iz Ukrajine, kao i dva dečaka koja su stigla iz Nemačke i tek treba da savladaju ćirilicu.

Iako redovno prate nastavu na srpskom jeziku u svojim matičnim odeljenjima, ova grupa će imati dodatne časove srpskog kao nematernjeg jezika u okviru profesionalne zajednice učenja.

„Čak i ako ne bude finansiranja od strane Ministarstva prosvete, mi moramo s tom decom da radimo, da ih što bolje osposobimo da funkcionišu u našem obrazovnom sistemu. Deca iz Rusije i Ukrajine govore svako na svom jeziku i vrlo lepo se razumeju sa našim đacima, dok sa decom iz Kine ide malo teže, ali se i oni uspešno adaptiraju kroz školu i sport”, izjavila je direktorka škole Dragana Krstić tokom gostovanja u emisiji „Buđenje uz TV Pančevo“.

U školi je nedavno uspešno obeležena i Dečja nedelja kroz interne izložbe, radionice u Gradskoj biblioteci i aktivnosti u Narodnoj bašti sa ciljem odvajanja dece od društvenih mreža i razvoja pravih vrednosti. Već naredne nedelje, tačnije u petak 23. oktobra, dva odeljenja trećeg razreda ove škole kreću na Divčibare, u tradicionalno pančevačko dečje odmaralište.

„Oko 300 dece iz naše škole svake godine u različitim terminima boravi na Divčibarama. To je jedinstvena prilika da se deca odvoje od roditelja, jer primetno kasnije sazrevaju zbog prevelike brige ili tehnologije. Grad Pančevo nam obezbeđuje rekreatora, lekara i medicinsko osoblje, tako da je boravak potpuno bezbedan, a učitelji tamo realizuju fantastičnu nastavu u prirodi”, naglasila je Krstić.

(Pančevac/RTV Pančevo)