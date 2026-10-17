Padinci u Češkoj: Đaci očarali domaćine u slovačkim narodnim nošnjama

PADINA / ČEŠKA – Učenici Osnovne škole „Maršal Tito“ iz Padine, u pratnji grupe meštana i učiteljice Marije Kotvašove, boravili su od 2. do 5. oktobra u Češkoj Republici u okviru uspešne međunarodne saradnje. Tokom ove višednevne posete, delegacija iz Padine obišla je mesta Stžitež (Střítež), Hnojnjik (Hnojník) i Tžanovice (Třanovice), gde su kroz bogat kulturni program i druženje sa vršnjacima ponosno predstavili tradiciju banatskih Slovaka.

U okviru posete lokalnim osnovnim školama, đaci iz Padine su se brzo sprijateljili sa domaćinima, a tokom posete Stžitežu i Tžanovicama zajedno su otpevali poznatu numeru „Čerešničky, čerešničky“.

Centralni događaj organizovan je u Domu kulture u Stžitežu, gde su učenici iz Srbije izveli celovečernji kulturno-umetnički program ispunjen tradicionalnim pesmama, folklornim igrama i recitacijama. Kao vokalne solistkinje nastupile su Darija Poničanova, Darija Tomašikova i Emina Roharikova, dok su se u recitatorskom delu istakli Stefan Strehovski i Emina Roharikova. Folklorna sekcija je oduševila publiku koreografijom, a nastup je krunisan zajedničkim izvođenjem pesme „Do Padinej cesta dlhá“, tokom kojeg su svi učesnici blistali u raskošnim, autentičnim slovačkim narodnim nošnjama.

Gosti iz Padine iskoristili su vreme i za obilazak prirodnih i istorijskih znamenitosti ovog dela Češke. Pored šetnje pored živopisnih ribnjaka u okolini Stžiteža, učenici su posetili dvorac u Hnojnjiku, gde su takođe izveli nekoliko slovačkih pesama. Poslednji deo turneje bio je rezervisan za Tžanovice, gde su članovi delegacije prisustvovali nedeljnoj misi u evangeličkoj crkvi i otpevali duhovne numere, nakon čega su obišli tamošnju osnovnu školu, opštinski dom, vatrogasno društvo i muzej posvećen istorijskoj ličnosti Janu Tranovskom. Sa ovog putovanja đaci su se kući vratili puni predivnih utisaka, bogatiji za nova prijateljstva i trajne uspomene.

(Pančevac/S.L)