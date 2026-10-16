Bela Crkva: Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa

U Domu zdravlja Bela Crkva od srede, 14. oktobra 2026. godine, zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa.

​Vakcinacija će se u centralnom objektu Doma zdravlja obavljati svakog radnog dana u periodu od 8 do 18 časova, na Vakcinalnom punktu br. 1 (ordinacija br. 17).

​Pacijenti koji žele da se vakcinišu u obavezi su da se tog dana jave na kartoteku opšte medicine sa overenom zdravstvenom knjižicom. Nakon prijave na kartoteci, pacijenti se upućuju kod lekara koji vrši pregled i izdaje nalog za vakcinu.

​Iz Doma zdravlja napominju da pregled nije potrebno unapred zakazivati, kao i da je vakcinacija besplatna, odnosno participacija se ne plaća.

​Vakcinacija u ambulanti u Jasenovu

​Za meštane Jasenova i okoline, vakcinacija će se sprovoditi u lokalnoj zdravstvenoj ambulanti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 13 časova.

​Apeluje se na pacijente koji dolaze na vakcinaciju da sa sobom obavezno ponesu nalog od izabranog lekara i evidenciju o vakcinaciji (žuti kartončić).

(BC Info)