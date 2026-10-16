Akcija policije u Smederevu: Uhapšeni osumnjičeni za više od 18.000 prevara

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je u međunarodnoj akciji „Silentium“, u kojoj je Srbija imala aktivnu ulogu, razbijena infrastruktura preko koje je upućeno najmanje 600.000 poziva i koja se dovodi u vezu sa više od 18.000 slučajeva prevara, ističući da ova akcija potvrđuje značaj međunarodne saradnje i doprinos Srbije u suzbijanju prekograničnog visokotehnološkog kriminala.

„U Smederevu su 7. oktobra pripadnici naše policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom i nemačkim istražnim organima, izvršili pretrese i lišili slobode dvojicu muškaraca starosti 26 i 27 godina. Tom prilikom oduzeta je elektronska oprema za koju se sumnja da je korišćena za izvršenje krivičnih dela“, rekao je Dačić, prenosi Blic.

On je objasnio da se sumnja da su osumnjičeni obezbeđivali internet telefonske (VoIP) usluge koje su izvršiocima prevara omogućavale lažno prikazivanje broja pozivaoca i predstavljanje kao zaposleni u bankama ili policijski službenici, kako bi građane doveli u zabludu i pribavili protivpravnu imovinsku korist.

„Prema podacima nemačkih istražnih organa, preko ove infrastrukture upućeno je najmanje 600.000 poziva, a osumnjičeni se dovode u vezu sa pomaganjem u više od 18.000 slučajeva prevara. U 70 slučajeva do sada je potvrđena šteta od približno 764.000 evra, dok se prihod ostvaren pružanjem ovih usluga procenjuje na više od 1,6 miliona evra“, naveo je Dačić.

Dačić je istakao da je akcija sprovedena u okviru EMPACT ciklusa, u aktivnosti usmerenoj na suzbijanje prevara putem kol-centara kojom rukovodi Republika Srbija.

„Ovo je primer konkretnog doprinosa Srbije zajedničkim evropskim naporima u otkrivanju i razbijanju kriminalnih mreža. Borba protiv ovakvih prevara zahteva koordinisano delovanje policija i tužilaštava različitih država, jer kriminalci koriste tehnologiju kako bi delovali preko granica i došli do što većeg broja žrtava“, naglasio je Dačić.

„Prikazani broj telefona nije dokaz identiteta pozivaoca“

Prema njegovim rečima, u okviru povezanih aktivnosti u Nemačkoj sprovedeni su dodatni pretresi, a zaplenjeni su i ugašeni domeni, serveri, nalozi na platformi Telegram i druga tehnička infrastruktura kriminalne platforme.

Prema proceni nemačkih istražnih organa, reč je o najvećem pružaocu ove vrste usluga na nemačkom govornom području, a predviđeno je da nadležni nemački organi zatraže izručenje dvojice uhapšenih u Srbiji.

Dačić je upozorio građane da budu oprezni prilikom telefonskih poziva u kojima se od njih zahtevaju novac ili poverljivi podaci.

„Prikazani broj telefona nije dokaz identiteta pozivaoca. Ako vas neko pozove predstavljajući se kao službenik banke ili policijski službenik i traži novac, podatke platne kartice ili kodove za pristup računu, prekinite razgovor, samostalno proverite poziv preko zvaničnog broja institucije i sumnju na prevaru prijavite policiji“, poručio je Dačić.

(Blic)