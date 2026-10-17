Tramp odložio sankcije Rusiji: Odluka doneta uoči samog roka

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se odlaže primena novog, sveobuhvatnog paketa sankcija protiv Rusije, zvanično obrazloživši Kongresu da je ova odluka u nacionalnom interesu SAD.

Ovaj neočekivani potez usledio je sinoć, samo dva dana pre zakonskog roka za početak primene paketa koji je lično Tramp potpisao prošlog meseca.

Zakon, koji nosi ime po pokojnom senatoru Lindsiju Grejemu, imao je za cilj da hitno suzbije priliv sredstava koja podstiču rat u Ukrajini i liši ruskog predsednika Vladimira Putina ključnih resursa. Paket je predviđao oštre sankcije protiv ruskih zvaničnika i banaka, udar na „flotu u senci“ koja prevozi ruske energente, kao i obavezu da Tramp uvede carine do 100 odsto za pet najvećih uvoznika ruske nafte i prirodnog gasa. Ipak, Bela kuća u zvaničnoj objavi na svom sajtu nije detaljnije objasnila kako je suspenzija ovih mera u interesu države.

Odluka o odlaganju sankcija dolazi neposredno nakon što je Tramp prošle nedelje postigao iznenadni ekonomski sporazum sa Moskvom.

Prema tom dogovoru, Rusija će Americi odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, dok se u novembru očekuje dodatnih 500.000 tona, a potom još milion tona ovog energenta.

Trampovo sklapanje posla sa Putinom naišlo je na oštre i žestoke kritike kako unutar Republikanske, tako i iz redova Demokratske stranke, uz optužbe da ovaj aranžman direktno pomaže Kremlju u finansiranju i vođenju rata protiv Ukrajine.

(Agencije)