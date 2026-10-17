Banatski ukusi pod Avalom: Dolovačka štrudla očarala Beograd

Članice Udruženja žena „Dolovke“ iz Dolova učestvovale su danas, 17. oktobra 2026. godine, na velikoj gastronomsko-turističkoj manifestaciji „Rakija i pivo pod Avalom“. Na platou ispred Avalskog tornja, verni čuvari tradicije Južnog Banata predstavili su posetiocima prestonice autentično kulinarsko blago svog kraja, uspešno spajajući domaće ukuse sa bogatom ponudom izlagača.

Glavna zvezda banatske trpeze na ovoj manifestaciji bila je čuvena, zaštićena i zvanično brendirana dolovačka štrudla s makom. „Dolovke“ su za mnogobrojne posetioce i turiste pripremile sveže, mirisne štrudle po starinskom receptu, prenošenom s kolena na koleno. Pored ove „kraljice trpeze“, udruženje je izložilo i bogatu paletu unikatnih ručnih radova, tekstila i rukotvorina, prikazujući kulturno nasleđe i običaje Dolova koji se na ovaj način aktivno štite od zaborava.

Sama manifestacija „Rakija i pivo pod Avalom“, koja je počela tačno u 13 časova uz slobodan ulaz, okupila je brojne domaće proizvođače rakije, kraft piva i tradicionalne hrane pod sloganom „Čuvajmo tradiciju, stvaramo budućnost“. Prema rečima organizatora i učesnika, pokazalo se da nema boljeg gastronomskog spoja od dobrih domaćih pića i tradicionalne, bogate srpske trpeze na kojoj su se pančevački brendovi i ovoga puta izdvojili u samom vrhu ponude.

(Pančevac/S.L)