Podrška najranjivijima: Milica Đurđević Stamenkovski u Pančevu
PANČEVO – Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović obišli su danas lokalne ustanove socijalne zaštite.
Tokom ove radne posete, državna i lokalna delegacija posetile su inkluzivni kafić „Zvuci srca“, Gerontološki centar, kao i Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“, sa ciljem provere efekata dosadašnjih ulaganja i direktnog utvrđivanja tekućih potreba korisnika.
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Zvanični obilazak započeo je u specifičnom ambijentu inkluzivnog kafića „Zvuci srca“, gde su ministarka i gradonačelnik, uz svesrdnu pomoć zaposlenih osoba sa smetnjama u razvoju, simbolično pripremili limunadu za mališane iz Doma „Spomenak“. Nakon toga, delegacija se uputila u Gerontološki centar, gde su detaljno sagledani uslovi boravka najstarijih sugrađana i definisani ključni infrastrukturni i operativni prioriteti ove ustanove za naredni period.
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Radna poseta je privedena kraju u prostorijama Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“. Kroz otvoren razgovor sa upravom, stručnim radnicima i toplo druženje sa štićenicima, ministarka se neposredno upoznala sa specifičnim potrebama dece.
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Gradonačelnik Aleksandar Stevanović potvrdio je izuzetan značaj ove posete za ceo sistem socijalne zaštite u Pančevu, dok je ministarka poslala snažnu poruku o važnosti zajedničkog delovanja svih nivoa vlasti.
„Zaključak ove posete je da Ministarstvo ima važnu ulogu u rešavanju prioritetnih potreba ovih ustanova. Za postizanje najboljih rezultata na terenu podjednako su važni sinergija i podrška države, pokrajine i lokalne samouprave, kao i maksimalno korišćenje svih raspoloživih razvojnih fondova“, poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.
(Pančevac/RTV Pančevo)