Železničar savladao Partizan u derbiju kola

PANČEVO – Fudbaleri pančevačkog Železničara ostvarili su veliku pobedu na domaćem terenu, pošto su u okviru 12. kola Superlige Srbije savladali beogradski Partizan rezultatom 1:0 (1:0). Ovim istorijskim trijumfom popularna „Dizelka“ je pred svojim navijačima osvojila tri velika boda, dok su crno-beli pretrpeli već šesti poraz u tekućem nacionalnom prvenstvu, što dodatno produbljuje krizu u beogradskom klubu.

Meč je počeo u znaku važne društvene poruke, jer su igrači oba tima na teren izašli u namenskim majicama sa natpisom „Mesec borbe protiv raka dojke“.

Iako je Partizan ušao izuzetno agresivno i već u prvom minutu zapretio preko Nikole Čumića, inicijativu je brzo preuzeo domaći tim. Trenutak odluke dogodio se u 13. minutu kada je Simao Pedro odlično probio po desnom boku i poslao oštru povratnu loptu u šesnaesterac gostiju, gde je natrčao David Ankeje i hladnokrvno savladao golmana Marka Miloševića za ispostaviće se konačnih 1:0. Najbolju priliku za izjednačenje gosti su propustili u 32. minutu, ali se Čumić spetljao na drugoj stativi nakon sjajnog proigravanja koje je uputio Že.

U drugom poluvremenu Partizan je pokušao da ubrza ritam i kružio je oko odbrane Pančevaca, ali bez konkretne završnice. Sve nade Beograđana ugašene su u 74. minutu kada je Mario Jurčević s leđa oborio Aleksu Kuljanina u gol-šansi. Glavni arbitar Stefan Jeknić mu je prvo pokazao žuti karton, ali je nakon poziva iz VAR sobe preinačio odluku i defanzivcu Partizana dodelio direktan crveni karton. Vredi napomenuti da su gosti u Pančevu igrali i bez Dembe Seka, koji je suspendovan zbog incidenta na treningu, o čemu je pre meča bez dlake na jeziku govorio bivši strateg crno-belih Vladimir Vermezović, ukazujući na duboke potrese unutar beogradskog tima.

(Pančevac)