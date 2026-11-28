Fudbaleri pančevačkog Železničara u nedelju, 29. novembra, od 17 časova dočekuju ekipu OFK Beograda u okviru 17. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, a šef stručnog štaba Radomir Koković poručio je uoči meča da njegova ekipa mora zadržati maksimalnu ozbiljnost.

Koković je istakao da beogradski tim poseduje individualni kvalitet i da je to već pokazao u duelima sa najjačim ekipama u prvenstvu.

„OFK Beograd je ekipa koja u svom sastavu ima nemali broj kvalitetnih pojedinaca. Kao takvi, sigurno su u stanju da naprave problem bilo kojoj ekipi u ovoj ligi i u prilog toj tezi ide i činjenica da su odigrali dve jako kvalitetne utakmice sa Vojvodinom i sa Crvenom zvezdom, gde su bili skoro u egalu tokom čitave utakmice. Zbog toga, ako ne shvatimo maksimalno ozbiljno ovu utakmicu, možemo da imamo probleme. Mi smo u određenoj seriji pobeda, u određenom momentumu i osnovna stvar i zadatak pred nama je da zadržimo fokus, ozbiljnost i pristup koji smo imali u periodu za nama“, rekao je Koković.

Bez kalkulacija i oslanjanja na trenutnu formu

Trener pančevačkog superligaša dodao je da očekuje izuzetno zahtevan susret jer su bodovi neophodni obema ekipama.

„Očekujem jako tešku utakmicu jer je OFK Beograd u situaciji gde im trebaju bodovi. Bodovi su potrebni i nama, naravno mi imamo svoju agendu, ali ne želim da se bavim bilo kakvim kalkulacijama i da se oslanjam na našu trenutnu formu. Želim da sutra budemo na najvišem mogućem nivou energetski, da odgovorimo na njihovu agresivnost, da budemo tačni, kompaktni i da se držimo plana igre. Ako te stvari koje sam nabrojao sprovedemo u delo, mislim da ćemo staviti sebe u poziciju da ostvarimo rezultat koji bi nas zadovoljio“, naglasio je Koković.

Povoljniji zdravstveni bilten u redovima Pančevaca

Govoreći o kadrovskoj situaciji u timu pred nedeljni duel, šef stručnog štaba Železničara naveo je da je stanje u ekipi bolje, ali da kapiten i dalje nije spreman za povratak na teren.

„Zdravstveni bilten je povoljniji. Još uvek ne možemo da računamo na našeg kapitena Zorana Popovića, ali svi igrači koji su na raspolaganju verujem da su dovoljno motivisani i verujem da i te kako imamo zašto da igramo sutra i da se predstavimo u dobrom svetlu“, zaključio je Koković.

(FK Železničar)