Fudbaleri pančevačkog Železničara nastavili su pobednički niz u Superligi Srbije, pošto su na gostovanju savladali niški Radnički rezultatom 2:0 (1:0) u zaostaloj utakmici 14. kola.

Izabranici Radomira Kokovića upisali su osmi uzastopni prvenstveni trijumf i dodatno učvrstili poziciju u vrhu tabele, čime su istakli ozbiljnu kandidaturu za izlazak na evropsku scenu.

Pančevcima je bilo potrebno svega 12 minuta da dođu do prednosti na stadionu „Čair“. Miloš Pantović je uposlio Kvaku Karikarija, koji je iskoristio neodlučnost golmana Ivana Kostića i zatresao mrežu domaćina, a pogodak je potvrđen nakon provere u VAR sobi.

Nišlije se nisu predavale uprkos rano primljenom golu, pa su u nastavku prvog dela igre prilike za izjednačenje imali Dušan Jovanović i Gboli Arijibi. Ipak, domaćin nije uspeo da realizuje svoje šanse, te je Železničar na odmor otišao sa minimalnom prednošću.

Svoje utiske po završetku meča izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković. – Ja sam u najavi utakmice dosta pohvalno govorio o Radničkom, ne da bih motivisao svoju ekipu, nego sam bio iskren i to sam govorio iz srca. Za mene je kolega Drinčić jedan od najhrabrijih trenera u našoj ligi. To se vidi po načinu na koji igraju defanzivu, i po načinu na koji igraju ofanzivu. Jako dobro sređena ekipa, agresivna, znaju šta hoće u svakom trenutku i znam koliko je Drinčić posvećen. Znam da će im se ovo vratiti u nekom trenutku. Moram da kažem da mi je žao igrača obe ekipe što su igrali na podlozi na kakvoj su igrali danas, jer mislim da je za nivo Superlige na kraju 2026. godine potpuno nedopustivo da igrači obe ekipe igraju na ovakvoj podlozi. Moji igrači, protivnički igrači, mi treneri, ne možemo da dolazimo u situaciju da modifikujemo gejm plan i način igre zbog stanja terena. To nije normalno i ja se nadam da će neko u skoroj budućnosti da se pozabavi time. Čestitam mom kolegi na svemu što prikazuje bez obzira na bodovni saldo. Ja sam siguran da će to doći na svoje mesto i naravno želim njemu i fudbalskom klubu Radnički puno uspeha u nastavku šampionata.

VAR poništio penal za domaćina, Ankej potvrdio pobedu

Radnički je na samom startu drugog poluvremena imao veliku priliku preko Radomira Milosavljevića, ali se istakao mladi golman Pančevaca Jovan Miladinović. Na drugoj strani terena Nikola Jovanović je pogodio stativu, dok je Karikari propustio šansu da drugim pogotkom reši pitanje pobednika.

Domaći tim je sredinom drugog dela igre dobio priliku da se vrati u meč, pošto je sudija Stanko Ostraćanin pokazao na belu tačku nakon duela Milikića i Roševića. Međutim, posle intervencije iz VAR sobe i pregledanja snimka, glavni arbitar je poništio prvobitnu odluku.

Kazna za promašaje usledila je u 72. minutu, neposredno nakon što je David Ankej ušao u igru umesto Karikarija. Nigerijski napadač je iskoristio odlično dodavanje Nikole Jovanovića i preciznim udarcem postavio konačnih 2:0.

Stanje na tabeli i naredni izazovi

Nakon ove pobede, Železničar zauzima treće mesto na tabeli sa 35 osvojenih bodova, koliko ima i drugoplasirana Vojvodina. Pančevci su zabeležili 11 trijumfa na 16 odigranih utakmica, a od četvrtoplasiranog IMT-a sada ih deli devet bodova.

Sa druge strane, Radnički se nakon 11. prvenstvenog poraza nalazi u teškoj situaciji i zauzima pretposlednje, 13. mesto sa svega 11 bodova, koliko ima i OFK Beograd, dok poslednjeplasirani Zemun zaostaje četiri boda.

Priliku za devetu uzastopnu pobedu Železničar će imati u nedelju, kada u Pančevu dočekuje OFK Beograd, dok Radnički već u subotu očekuje gostovanje Partizanu u Humskoj.

U startnoj postavi su: Jovan Miladinović, Nemanja Vidojević, Mirko Milikić (k), Nikola Jovanović, Davorin Tošić, Uroš Tegeltija, Amadou Mamane Sabo, Miloš Pantović, Nikola Đuričić, Kwaku Karikari i Srđan Plavšić. Na klupi za rezerve su: Mirko Stavanović, Marko Ćurić, Luka Adžić, Abdul Razak Yusif, Aleksa Kuljanin, David Akpan Ankeye, Yassin Sbai, Leonardo Léo Agostinho, Kristian Šekularac i Stefan Mitrović.

(Pančevac/FK Železničar)