FK Železničar Pančevo u sredu, 25. novembra od 13 časova gostuje u Nišu ekipi Radničkog, u okviru zaostalog 14. kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

Svoja očekivanja pred naredni izazov izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Radnički Niš je sutra. Oni su ekstremno agresivna ekipa, organizovana, imaju svoju agendu, pobedili su poslednju utakmicu. Njima su bodovi preko potrebni i mislim da će tu njihovu „tešku situaciju”, pokušati da pretoče u motivaciju i da to iznesu na teren. Na nama je da se adaptiramo pre svega na njihovu agresivnost, čvrstinu i na potencijalno lošiji teren. Raspored je dosta gust. Mi moramo da budemo pametni kada se radi o opterećenju i doziranju opterećenja, jer već nas za vikend očekuje sledeća utakmica. Kažem još jednom, moramo da budemo fokusirani, moramo da budemo na gornjoj granici naše energije i naših mogućnosti kako bi bili u situaciji da ostvarimo pozitivan rezultat u Nišu.

S obzirom na kratak vremenski razmak između utakmica, da li postoje određeni izazovi kada je reč o kartonima, kao i rotaciji igrača u timu?

– Igrači koji su bili pod prehladom i koji su bili bolesni, su se stavili na raspolaganje. Oni će putovati u Niš. Videćemo da li će biti u stanju da počnu od starta ili dobiju neke minute. Izaći će sigurno igrači koji su najspremniji u ovom trenutku i igrači koji su svesni značaja i težine utakmice koja nas očekuje, jer stvarno očekujem jako tešku utakmicu, možda i najtežu u ovom ciklusu.

(Pančevac/FK Železničar)

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