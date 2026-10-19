Blago povećanje respiratornih infekcija u Srbiji

U ovoj nedelji registrovano je ukupno 6.639 slučajeva oboljenja sličnih gripu pri čemu su najpogođenija deca do 4 godine i uzrasta od 5 do 14 godina. Istovremeno je zabeleženo i 13.405 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja blagi skok u odnosu na prethodnu nedelju, kažu u ZZJZ Batut.

S obzirom na to da sezona respiratornih infekcija uzima zamah, a da je virus gripa već prisutan u populaciji, lekar savetuje primenu sledećih ključnih mera zaštite:

1. Vakcinacija protiv gripa: Ovo je najefikasnija mera specifične zaštite, posebno preporučljiva za hronične bolesnike, starije osobe, trudnice, zdravstvene radnike i decu.

2. Higijene ruku i respiratorna higijena: Redovno i temeljno perite ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Prilikom kašljanja ili kijanja pokrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom koju ćete odmah baciti.

3. Provetravanje i izbegavanje gužvi: Redovno provetravajte zatvorene prostorije u kojima boravite i izbegavajte kontakt sa osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija.

4. Jačanje imuniteta: Obezbedite dovoljno sna, uravnoteženu ishranu bogatu svežim voćem i povrćem (vitaminima), unos tečnosti i umerenu fizičku aktivnost.

5. Ostanite kod kuće ako ste bolesni: Ukoliko osetite povišenu temperaturu, bol u grlu, kašalj ili malaksalost, ostanite kod kuće kako biste sprečili širenje virusa u kolektivu (školi, vrtiću ili na poslu) i po potrebi se javite izabranom lekaru.

(Glas Opova)