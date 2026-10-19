Zdravlje

Dom zdravlja Pančevo: Obezbeđeno dovoljno vakcina protiv gripa

15:00

19.10.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je krajem prošle nedelje u ambulantama pančevačkog Doma zdravlja. Ove godine građanima su na raspolaganju vakcine TorVaxFlu i Vaxigrip, a kako ističu u Domu zdravlja, obezbeđene su dovoljne količine.

Vakcinacija se obavlja u ambulantama, uz prethodni pregled i zakazivanje kod izabranog lekara.

(RTV Pančevo)

Tagovi

dom zdravlja pančevo vakcinacija vakcine vakcine protiv gripa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.