Dom zdravlja Pančevo: Obezbeđeno dovoljno vakcina protiv gripa

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je krajem prošle nedelje u ambulantama pančevačkog Doma zdravlja. Ove godine građanima su na raspolaganju vakcine TorVaxFlu i Vaxigrip, a kako ističu u Domu zdravlja, obezbeđene su dovoljne količine.

Vakcinacija se obavlja u ambulantama, uz prethodni pregled i zakazivanje kod izabranog lekara.

(RTV Pančevo)