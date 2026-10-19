Dom zdravlja Pančevo: Obezbeđeno dovoljno vakcina protiv gripa

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15:21Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!
Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je krajem prošle nedelje u ambulantama pančevačkog Doma zdravlja. Ove godine građanima su na raspolaganju vakcine TorVaxFlu i Vaxigrip, a kako ističu u Domu zdravlja, obezbeđene su dovoljne količine.
Vakcinacija se obavlja u ambulantama, uz prethodni pregled i zakazivanje kod izabranog lekara.
(RTV Pančevo)
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