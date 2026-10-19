Miholjski susreti u Opovu: Modna revija i rekordan broj izlagača

OPOVO – Udruženje žena „Žensko srce Opova“, kao jedno od najmlađih udruženja na teritoriji Južnog Banata, po prvi put je ove jeseni uspešno preuzelo ulogu organizatora tradicionalne manifestacije „Miholjski susreti sela Opovo 2026“, prenosi RTV Pančevo.

Predsednica udruženja Slavica Karajović istakla je da su izuzetno ponosne na postignut uspeh, jer je ovogodišnji događaj okupio čak 46 izlagača, što predstavlja apsolutni rekord za ovu južnobanatsku opštinu.

Apsolutni novitet i glavna atrakcija ovogodišnjih susreta bila je ekskluzivna modna revija održana u vili „Helena“, koja je realizovana u saradnji sa Udruženjem žena „Omoljčanke“ iz Omoljice. Karajović je objasnila da je ova revija bila njena dugogodišnja želja, ostvarena zahvaljujući ženskoj solidarnosti i snažnoj podršci lokalne samouprave. Zbog sjajnih reakcija publike, već je ugovoren naredni modni događaj koji će biti upriličen u novom prostoru.

„Bile smo veoma ponosne, imale smo 46 izlagača što je mnogo za opštinu Opovo. A nešto što nam je najlepše i najdraže bila je modna revija sa ženicama iz Omoljice. Na moju inicijativu i uz podršku predsednice opštine i njenog tima uradile smo nešto što sam želela od prvog dana. Dogovorile smo se već za novu modnu reviju, a saradnja naravno ide i dalje“, izjavila je Slavica Karajović.

Uspešna saradnja udruženja i opštine Opovo zasniva se na zajedničkom stubu – sistematskom unapređenju položaja žena i negovanju međugeneracijskog zajedništva u lokalnoj sredini.

„Predsednica naše opštine, Anka Simin Damjanov, ima veliko razumevanje za nas. U našem udruženju ima nas raznih godišta, od ženice od 18 godina do bake od 80 godina. Predsednica pomaže koliko je u mogućnosti, a mi ne tražimo ništa što nije normalno i izvodljivo“, naglasila je predsednica udruženja.

Nakon uspešno sprovedenih Miholjskih susreta, vredne članice „Ženskog srca Opova“ okreću se novim planovima. Udruženje se uveliko priprema za proslavu svog prvog rođendana, nakon čega planiraju dalje širenje delatnosti, edukativne aktivnosti i učešće na brojnim predstojećim zimskim manifestacijama širom Vojvodine i Srbije.

(Pančevac/RTV Pančevo)