NSZ: Isplata redovne i privremene naknade za septembar počinje u sredu

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da će preko Banke Poštanska štedionica izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec septembar 2026. godine. Korisnici novac mogu očekivati tokom naredna dva dana, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Isplata redovne novčane naknade za nezaposlena lica počinje u sredu, 21. oktobra. Dan kasnije, u četvrtak 22. oktobra, biće isplaćena privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija.

„Isplate se vrše redovno i u skladu sa definisanim kalendarom, preko Banke Poštanska štedionica, kako bi svi korisnici na vreme dobili svoja sredstva“, podsećaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

(Pančevac)