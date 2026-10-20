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NSZ: Isplata redovne i privremene naknade za septembar počinje u sredu

21:22

20.10.2026

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Foto: NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da će preko Banke Poštanska štedionica izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec septembar 2026. godine. Korisnici novac mogu očekivati tokom naredna dva dana, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Isplata redovne novčane naknade za nezaposlena lica počinje u sredu, 21. oktobra. Dan kasnije, u četvrtak 22. oktobra, biće isplaćena privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija.
„Isplate se vrše redovno i u skladu sa definisanim kalendarom, preko Banke Poštanska štedionica, kako bi svi korisnici na vreme dobili svoja sredstva“, podsećaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

(Pančevac)

Tagovi

Nacionalna služba za zapošljavanje Nezaposleni novčana naknada NSZ Poštanska štedionica

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