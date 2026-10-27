Nauka protiv HPV-a: Održan stručni sastanak u Pančevu

PANČEVO – Zavod za javno zdravlje Pančevo organizovao je akreditovani stručni sastanak pod nazivom „HPV infekcije pod lupom nauke“, posvećen savremenim dijagnostičkim i terapijskim aspektima humanog papiloma virusa. Tokom izlaganja je naglašeno da se određeni visokorizični tipovi ovog virusa povezuju sa malignom transformacijom inficiranih ćelija, što se smatra jednim od vodećih uzročnika razvoja karcinoma. Zbog toga je pravovremena prevencija i rano otkrivanje procenjeno kao ključni korak u zaštiti zdravlja stanovništva.

Kao najefikasnija mera primarne prevencije istaknuta je imunizacija, a besplatna devetovalentna vakcina je u našoj zemlji dostupna za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina. Smatra se da je vakcina najdelotvornija kada se primi pre prvog kontakta sa virusom, odnosno pre stupanja u seksualne odnose. Pored vakcinacije, od izuzetnog je značaja i redovni skrining, a pančevačka ustanova poseduje kapacitete da u svojoj mikrobiološkoj laboratoriji izvrši preciznu identifikaciju i odredi tačan genotip HPV-a.

„Epidemiološki podaci nažalost i dalje ukazuju na visoko opterećenje ovom bolešću kod nas, za razliku od nekih razvijenih zemalja koje su još davno uvele četvorovalentnu ili devetovalentnu HPV vakcinu i danas praktično nemaju ovaj zdravstveni problem u populaciji”, upozorila je specijalista mikrobiologije i subspecijalista virusologije dr Jelena Minić Vasić, govoreći o rasprostranjenosti virusa u Južnobanatskom okrugu. Tokom skupa, specijalista mikrobiologije dr Mirjana Dimitrijević takođe je detaljno predočila važnost savremenih metoda testiranja.

(Pančevac/S.L)