Očuvanje livadskih staništa na Orlovom brdu

Služba Zelenilo JKP „Drugi oktobar“ nastavlja sa redovnim aktivnostima na održavanju i zaštiti prirode u okviru Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine“. Ekipa na terenu trenutno je angažovana na obimnim radovima čišćenja livadskih staništa na potezu Orlovo brdo, gde radnici uz pomoć trimera i mehanizacije uklanjaju šiblje i zaraslu vegetaciju.

Održavanje livadskih staništa u zaštićenim područjima ima neprocenjiv ekološki značaj. Redovno čišćenje i košenje sprečava prirodnu sukcesiju, odnosno zarastanje otvorenih površina u šumu i grmlje. Na ovaj način direktno se štite retke i osetljive biljne i životinjske vrste koje opstaju isključivo na otvorenim livadama.

Pored očuvanja bogatog biodiverziteta po kojem su Vršačke planine poznate, ove preventivne mere značajno smanjuju rizik od požara i doprinose zdravlju celokupnog ekosistema.

(Pančevac/S.L)