Čitalački klub iz Opova preporučuje: Roman „Uhvati zeca“ Lane Bastašić

U prostorijama Opštinske narodne biblioteke Opovo, 1. novembra održan je redovan sastanak Čitalačkog kluba, na kojem su ljubiteljke pisane reči razgovarale o savremenoj književnosti, novim izdanjima i romanima koji su privukli njihovu pažnju.

Tokom susreta razmenjena su čitalačka iskustva i preporuke, a pomenuti su i pojedini autori i naslovi koji do sada nisu bili zastupljeni u razgovorima članica kluba.

Posebno mesto na ovom okupljanju pripalo je romanu „Uhvati zeca“ književnice Lane Bastašić, koji je izabran za ovoga puta preporučenu knjigu Čitalačkog kluba. Iako je objavljen još 2018. godine, ovaj višestruko nagrađivani i prevođeni roman ponovo je privukao pažnju članica, koje su ga tokom prethodnih meseci čitale i međusobno razmenjivale utiske, prenosi Glas Opova.

Kroz priču o prijateljstvu dve devojke, njihovim ličnim strahovima, traumama i suočavanju sa prošlošću, Lana Bastašić otvara i šira pitanja identiteta, sećanja i posledica ratnih sukoba na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Kako ističu iz Opštinske narodne biblioteke Opovo, pažnju čitalaca zaslužuju i kasnije objavljena dela ove autorke, čije stvaralaštvo pruža brojne povode za književne razgovore i nova čitalačka otkrića.

(Glas Opova)