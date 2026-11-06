Uhvati ritam srca: Preventivna akcija u Mikinoj školi

Dom zdravlja Pančevo nastavio je realizaciju projekta „Uhvati ritam srca“, podržanog od Ministarstva zdravlja. U Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ održana je preventivna akcija, a zaposleni su mogli da provere nivo lipida i šećera u krvi, da urade antropometrijska merenja, kao i ultrazvuk štitaste žlezde.

Cilj projekta je da se na vreme otkriju i smanje kardiovaskularni rizici kod građana koji su radno aktivni, jer prema rečima doktorke Dragane Pešić Milošević u 80 posto slučajeva bolesti srca mogu da se spreče ako se otkriju na vreme.

– Ono što je dosadašnji projekat pokazao, već smo obradili otprilike 60%, da nam je zaista trebao ovako jedan projekat, s obzirom na to da imamo pacijente sa prilično visokim rizikom od oboljevanja. Odobrali smo ciljno ljude koji rade u školama, budući da oni nemaju sistematske preglede, i prilično su i oni sami iznenađeni nekim svojim rezultatima.

Direktorka Osnovne škole „Miroslav Antić“ Dragana Krstić ističe da imaju dobru saradnju sa pančevačkim Domom zdravlja i da zahvaljujući tome se u ovoj obrazovnoj ustanovi organizuju prevantivni pregledi kako bi zaposleni brže i jednostavnije proverili svoje zdravlje.

– Više godina se ova akcija organizuje, po odzivu svojih kolega vidim da to mnogo znači svima nama, da koristimo ove usluge i da manje vremena potrošimo na preglede, jer bismo morali da posebno da zakazujemo, odlazimo u ambulante, a ovde nam je sve na jednom mestu.

U okviru projekta „Uhvati ritam srca“ biće održana još jedna javna akcija u gradu, najavljuju u Domu zdravlja, rekla je dr Pešić Milošević.

– Nas posle javne manifestacije očekuju pregledi i dalje u Preventivnom centru, neka dopuska dijagnostika, savetodavne radionice koje radi sestra Sneža Pećić iz Preventivnog centra, koje su korisne za građane. S obzirom na da se na prvom mestu govori o ishrani, da je to najveći problem, da tu pacijenti najmanje vode računa, a onda i o ostalim faktorima, fizičkoj aktivnosti, pušenju i gojaznosti.

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od vodećih uzorka obolevanja i smrtnosti, a pravovremena akcija može biti presudna za očuvanje zdravlja. Upravo zato prevantivni pregledi imaju izuzetno važnu ulogu, jer omogućavaju da se potencijalni zdravstveni problemi otkriju na vreme, često i pre pojave prvih simtoma.

(RTV Pančevo)