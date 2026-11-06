NBS: Kurs dinara je stabilan, nadziremo poslovanje Banke Poštanska štedionica

Kurs dinara je stabilan a finansijski sistem nije ugrožen, saopštila je danas Narodna banka Srbije navodeći da nadzire poslovanje Banke Poštanska štedionica i da ona uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, kao i da se isplata penzija i drugih primanja iz budžeta Republike Srbije obavlja u redovnim rokovima.

„Narodna banka Srbije ulaže sve napore kako bi domaći finansijski sistem funkcionisao stabilno i efikasno, posebno u oblastima očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, obezbeđivanja pouzdanog i efikasnog funkcionisanja platnih sistema i zaštite korisnika finansijskih usluga“, navedeno je u saopštenju.

NBS u tome, kako je navedeno, ima punu saradnju finansijskih institucija, a posebno banaka, koje svojim profesionalnim i odgovornim postupanjem doprinose sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema.

Centralna banka ukazuje na neke od aktivnosti koje preduzima, čime garantuje, kako je navedeno, poverenje javnosti u finansijski sistem Republike Srbije: Narodna banka Srbije svakodnevno i neposredno nadzire poslovanje Banke Poštanska štedionica i preduzetim merama garantuje sigurnost poslovanja sa građanima i privredom. Banka Poštanska štedionica uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, a isplata penzija i drugih primanja iz budžeta Republike Srbije se izvršava i biće izvršavana u redovnim rokovima.

„Vodimo računa da sve mere podrške likvidnosti stoje na raspolaganju bankama, kako bi se podržalo normalno funkcionisanje finansijskog sistema. Odgovarajući na povećanu tražnju za devizama, u najvećoj meri građana, a upotrebom deviznih rezervi koje su visoke mereno svim kriterijumima, održavamo stabilnost deviznog kursa i nastavićemo tako da radimo“, kažu u NBS.

Navode da u direktnom kontaktu sa bankama i ovlašćenim menjačima podržavaju nesmetani protok strane gotovine (efektive) i time snabdevanje građana koji za njom imaju pojačanu tražnju.

„Platni sistemi funkcionišu stabilno, a banke i drugi pružaoci platnih usluga mogu nesmetano da pružaju platne usluge građanima i privredi. U poslednjih deset dana prosečan dnevni broj transakcija izvršenih u RTGS, Kliring i IPS platnim sistemima NBS iznosio je 1.100.000 plaćanja, što odgovara dnevnom proseku u prvih devet meseci ove godine“, kažu u centralnoj banci.

Veoma je važno da svi deluju sa istim ciljem – očuvanja stabilnosti naše zemlje i u interesu građana, poručuje NBS u saopštenju.

(Beta)