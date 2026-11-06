Kulturni novembar u Narodnom muzeju Pančevo

Narodni muzej Pančevo pripremio je izuzetno bogat i raznovrstan kulturni program za novembar 2026. godine, koji obuhvata brojne izložbe, kreativne radionice starih zanata, koncerte klasične muzike i književne večeri. Tokom celog meseca posetioci svih generacija imaće priliku da uživaju u različitim sadržajima i umetničkim postavkama.

Izložbena jesen donosi nekoliko važnih događaja u muzejske prostore. Već 13. novembra biće otvorena dokumentarna postavka „Gradska kuća – tajna graditeljskih simbola”, dok će 16. novembra publika moći da pogleda izložbu slika i skulptura „Veterani ULUS-a”. Krajem meseca, tačnije 26. novembra, zakazano je otvaranje izložbe „Stevan Milosavljević: Između prostranstva ratnog pejzaža i karikature” autora Dimitrija Jovanova, a do polovine meseca publika još uvek može posetiti aktuelnu arheološku postavku „Animalia et Populus”.

„Značajno mesto u novembarskom repertoaru zauzimaju i edukativni programi, među kojima se izdvajaju radionice starih zanata posvećene pozlati predmeta od drveta, kao i likovna radionica za mlade pod nazivom Bareljef”, saopštili su iz ove ustanove kulture.

Muzički i književni prateći programi takođe privlače veliku pažnju javnosti. Udruženje „Artefona” organizovaće dva vrhunska koncerta – nastup dua Milice Predolac i Aleksandre Bengin 14. novembra, kao i gitarski resital Miluna Šunjevarića 24. novembra. Poklonici pisane reči moći će 26. novembra da prisustvuju predstavljanju novih romana Igora Marojevića i Darka Ješića, dok je 28. novembar rezervisan za književno veče Milorada Miće Cvetkovića.

Pored rada sa publikom, stručni tim muzeja aktivno realizuje važne projekte pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, uključujući istraživanje industrijskog nasleđa Pančeva i zaštitna arheološka iskopavanja na trasi budućeg auto-puta kod Jabuke.

(Pančevac)