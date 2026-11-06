Kusić: Preventivni ultrazvučni pregledi štitne žlezde u nedelju

Dom zdravlja „Bela Crkva“ nastavlja sa akcijom preventivnih zdravstvenih pregleda za žitelje seoskih sredina, a u nedelju 8. novembra sa početkom u 8 časova biće organizovani preventivni ultrazvučni pregledi štitne žlezde u Kusiću.

Glavni cilj ovih pregleda jeste pravovremena provera zdravstvenog stanja stanovništva i rano otkrivanje potencijalnih oboljenja, što je od ključnog značaja za uspešno lečenje.

Dolaskom lekara na sam kućni prag pacijenata, meštanima se znatno olakšava pristup zdravstvenoj zaštiti, omogućavajući im da bez odlaska u zdravstvenu ustanovu obave važne preglede.

(BC Info)