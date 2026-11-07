Zdravstveni bilten: Bolesti i uzroci smrti u Južnom Banatu

Pančevački Zavod za javno zdravlje ove godine obeležava 105 godina rada na području Južnog Banata i 35 godina samostalnog delovanja. Povodom jubileja, predstavljeni su podaci iz godišnjeg zdravstveno-statističkog biltena, koji pruža uvid u zdravstveno stanje stanovništva, najčešće bolesti i uzroke smrtnosti u svim opštinama Južnobanatskog okruga.

Najčešće odraslo stanovništvo oboljeva od kardiovaskularnih bolesti. Tu moramo voditi računa o genetici, životnim navikama odnosno riziko faktorima koje doprinose da se ove beolsti jave.

Deca najčešće oboljevaju od respiratornih infekcija , to jesete akutno stanje ali mogu da pređu i u hronične bolesti ,deca oboljevaju i od alergija na razne alergene kako nutritivne tako i alergene koje se nalaze u vazduhu istakla je direktorka ZZJZ-Pančevo dr Ljiljana Lazić.

(RTV Pančevo)