Kulturni centar Pančevo: Program od 9. do 15. novembra

U okviru filmskog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 9. i 10. novembra u 18.00, na repertoaru je animirani, sinhronizovani film „Mačak u šeširu” (The Cat in the Hat), u režiji Alessandra Carlonija i Erice Rivinoje.

Film je produkcija SAD iz 2026. godine, traje 107 minuta.

Animirana savremena interpretacija klasika dr Seusa donosi novu avanturu u kojoj vladaju nestašluk, čarolija i razigranost. Kada u dom dvoje dece neočekivano uđe ekscentrični Mačak u šeširu, njihov miran dan pretvara se u avanturu ispunjenu čudesima, haosom i maštovitim iznenađenjima. Usred šarenog meteža deca otkrivaju snagu kreativnosti, hrabrosti i zajedništva.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 9. i 10. novembra u 20.00, biće prikazana crna komedija „Diger” (Digger), u režiji Alehandra G. Injaritua (Alejandro G. Iñárritu). Film je produkcija SAD iz 2026. godine, traje 129 minuta. Uloge tumače Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg i Jesse Plemons.

Tom Kruz tumači Digera Rokvela, najmoćnijeg čoveka na svetu. Kada katastrofa koju je sam izazvao zapreti da uništi sve, kreće u paničnu trku s vremenom kako bi dokazao da je upravo on spasitelj čovečanstva.

U okviru programa za decu, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 12. novembra u 18 sati, povodom Dana grada Pančeva, biće izvedena predstava „Mali princ” Dečje scene „Pođi tuda” Kulturnog centra Pančeva, u adaptaciji i režiji Jasmine Večanski Kujundžić. Ulaz je besplatan, a građani mogu preuzeti najviše dve besplatne ulaznice po osobi, počev od 8. novembra, na biletarnici Kulturnog centra Pančeva.

Uloge tumače Nikola Kerkez, Miloš Lazarov i Jasmina Večanski Kujundžić, a glas Malog princa je Strahinja Veljin. Muziku potpisuju Ivan Aleksijević i Branislav Radovanović, scenografiju Zoran Misita, kostim Nataša Šarić, vizuelni dizajn i video-animaciju Nina Milenović Jovanović – Jupinina, a scenski pokret Ognjen Malušić.

Predstava nastala prema čuvenom romanu Antoana de Sent Egziperija vodi publiku u poetski svet Malog princa – svet prijateljstva, ljubavi, odrastanja i velikih životnih pitanja. Putujući od planete do planete i susrećući neobične junake, Mali princ nas podseća da se najvažnije stvari ne vide očima, da prijateljstvo traži odgovornost i da čovek samo srcem dobro vidi.

U okviru programa za decu, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 14. novembra u 12 sati, na pozorišnom matineu biće izvedena predstava „Maza i Lunja” „Allegretto teatra” iz Vršca, prema tekstu i u režiji Katarine Orešan. Predstava traje 45 minuta, namenjena je deci uzrasta od tri godine. Uloge tumače Marko Čupić, Marija Žeravica, Katarina Orešan i Bojan Simić.

Maza je razmažena kućna ljubimica naviknuta na pažnju i udobnost, dok je Lunja snalažljivi pas lutalica koji poznaje čari i opasnosti života na ulici. Kada Maza iznenada ostane bez sigurnosti svog doma, njihovi putevi se ukrštaju. Iz njihovih nesporazuma i zajedničkih avantura rađa se neobično prijateljstvo koje prerasta u ljubav. Kroz muziku, pokret i humor, predstava govori o prijateljstvu, pripadanju, slobodi i hrabrosti da prihvatimo promene.

U okviru gostovanja i festivalskih aktivnosti, od 11. do 14. novembra, Branislav Radovanović, umetnički direktor Međunarodnog bijenala umetničkog dečjeg izraza – BUDI i urednik Programa za decu i mlade Kulturnog centra Pančeva, gostovaće na festivalu slikovnica „Ovca u kutiji” u Zagrebu. Festival okuplja pisce, ilustratore i umetnike koji stvaraju za decu, a gostovanje predstavlja priliku za predstavljanje BUDI bijenala, razmenu iskustava i razvoj novih regionalnih saradnji u oblasti umetnosti za decu i mlade.

(Pančevac)