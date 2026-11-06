Vučić: Odlučno i hrabro ću se boriti protiv protivnika Srbije

SREMSKA MITROVICA – Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se odlučno i hrabro boriti, do poslednjeg daha, protiv onih koji ne žele dobro Srbiji i koji su sve vreme radili na rušenju naše zemlje.

„Kada sam 25. oktobra uveče video rezultate, rekao sam sebi, a znajući šta smo sve uradili, šta smo sve izgradili, koliko smo povećali plate i penzije, koliko smo promenili lice Srbije: Možda misliš da je nepravda, ali je Bog izabrao taj put . I jedino što mi je bilo važno u tom trenutku, to je da oni najgori u Srbiji, koji ne žele dobro Srbiji i koji su sve vreme radili na rušenju naše zemlje, ni jednog sekunda ne vide ni koliko mi je teško, već da samo vide moj osmeh, a jedino što će moći da osete je moja odlučnost i hrabrost da se do poslednjeg daha borim protiv onih koji su nam državu rušili“, istakao je Vučić na radnom sastanku sa opštinskim i gradskim odborima SNS u Vojvodini koji se održava u Sremskoj Mitrovici.

Naveo je da je, kada je ušao u tu salu, gotovo zaplakao jer je video lica divnih, hrabrih i ponositih ljudi koji ne odustaju od svojih ideja, od svoje ideologije, od svoje političke opcije ni u eri revolucionarnog terora i najtežih mogućih pritisaka.

Poručio je da im je beskrajno zahvalan na tome i da im nikada to neće zaboraviti.

„Hvala vam za sve ove godine što ste radili marljivo, vredno i što ste trpeli najteže moguće udarce, i spolja i iznutra. Nije bilo moguće da to sve izdržimo. Razloga je mnogo“, rekao je Vučić.

Primetio je da je poslednjih dana od mnogih ljudi koji su, kako je naveo, uglavnom imali najveću korist od SNS-a, moglo da se čuje nekoliko čuvenih floskula i rečenica.

„‘Znaš, mnogo se tu ljudi okupilo koji nisu bili dobri i koji su loše radili i koji su mislili samo na sebe’. A to će uvek da nam kažu oni ljudi koji ni o kome drugom i ni na kog drugog nikad pomislili nisu osim za sebe. Sve druge će da vide kao loše, samo sebe u ogledalo da pogledaju nikada neće. Naravno da je bilo loših ljudi. Ima ih i danas, biće ih i sutra. U svakom žitu ima kukolja. Ali naše oranice i naša polja su žitna polja“, istakao je Vučić.

Rekao je da treba sačekati da se vidi kakva će polja nekih drugih da budu, gde, kako je naveo, neće građani nijedan klas koji je zdrav i čist moći da vide.

„Pa ćete za nekoliko meseci da se pitate: a zašto smo sebi ovo uradili, a zašto smo sebi ovo napravili. I nemojte da se obazirete na one koji su sve iskoristili i sve dobili i koji su živeli kao bubreg u loju“, kazao je Vučić.

Istakao je da sada ti ljudi pljuju baš u ono mesto iz kog su vodu pili i dodao da su to samo slabi ljudi, koji nemaju dovoljno snage, energije, niti volje i ideje kao oni koji su ostali verni.

(Tanjug)