NBS: Banka Poštanska štedionica solventna

– Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je Banka Poštanska štedionica solventna, da u potpunosti izvršava obaveze prema klijentima i da se penzije i druga primanja iz budžeta isplaćuju i nastaviće da se isplaćuju u redovnim rokovima.

U saopštenju NBS navodi da kontinuirano prati poslovanje svih banaka u Srbiji, uključujući Poštansku štedionicu, koja je u većinskom vlasništvu države.

Pokazatelj adekvatnosti kapitala te banke nalazi se iznad regulatorno propisanih minimuma, a u strukturi njene aktive značajno je učešće likvidne aktive, koju čine gotovina, sredstva na računima banke i hartije od vrednosti Republike Srbije, navedeno je u saopštenju.

Centralna banka je istakla da Poštanska štedionica posluje profitabilno i ostvaruje pozitivne finansijske rezultate.

Kako je saopšteno iz kabineta guvernera, NBS svakodnevno neposredno nadzire poslovanje Poštanske štedionice, posebno prateći relevantne pokazatelje poslovanja i ispunjenost regulatornih i supervizorskih zahteva.

(Fonet)