Debeljača: Redovno ispiranje vodovodnih cevi od 9. novembra

JKP „4. oktobar“ od ponedeljka, 9. novembra, započinje redovno ispiranje vodovodne mreže na teritoriji Debeljače.

Ispiranje će se obavljati u kasnim večernjim časovima, sa ciljem uklanjanja naslaga iz cevi, održavanja sistema i unapređenja kvaliteta vode, prenosi RTV Kovačica.

Iz nadležnog preduzeća apeluju na građane za razumevanje tokom izvođenja ovih aktivnosti, koje doprinose kvalitetnijem i sigurnijem vodosnabdevanju.

(RTV Kovačica)