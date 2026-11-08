Južni Banat

Debeljača: Redovno ispiranje vodovodnih cevi od 9. novembra

12:00

08.11.2026

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Foto: Pixabay

JKP „4. oktobar“ od ponedeljka, 9. novembra, započinje redovno ispiranje vodovodne mreže na teritoriji Debeljače.

Ispiranje će se obavljati u kasnim večernjim časovima, sa ciljem uklanjanja naslaga iz cevi, održavanja sistema i unapređenja kvaliteta vode, prenosi RTV Kovačica.

Iz nadležnog preduzeća apeluju na građane za razumevanje tokom izvođenja ovih aktivnosti, koje doprinose kvalitetnijem i sigurnijem vodosnabdevanju.

(RTV Kovačica)

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Debeljača ispiranje vodovodnih cevi

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