Šesta uzastopna pobeda Železničara

Fudbaleri Železničara pobedili su večeras na svom terenu u Pančevu Radnički 1923 3:1, u 15. kolu Super lige Srbije. Strelci za Železničar bili su Miloš Pantović iz penala u 26. i drugom minutu sudijske nadoknade vremena i Vanja Tomić autogol u 49. minutu.

Radnički 1923 do pogotka je stigao autogolom Jovana Miladinovića u 15. minutu.

Železničar je treći sa 29 bodova, a Radnički 1923 je na petom mestu sa 23 poena.

U narednom kolu, Železničar će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati Čukarički.

Železničar: Jovan Miladinović, Nemanja Vidojević, Mirko Milikić (k), Nikola Jovanović, Davorin Tošić, Uroš Tegeltija, David Akpan Ankeye, Amadou Mamane Sabo, Miloš Pantović, Yassin Sbai, Srđan Plavšić.

Na klupi za rezerve su: Mirko Stevanović, William Gee, Marko Ćurić, Abdul Razak Yusif, Aleksa Kuljanin, Stefan Obradović, Leonardo Agostinho, Kristian Šekularac, Clement Lhernault, Kwaku Karikari.

Fudbaleri oba tima izašli su na teren u majicama sa porukom „Budi muško – pregledaj se“, pružajući podršku društveno odgovornoj kampanji posvećenoj borbi protiv raka prostate i očuvanju mentalnog zdravlja muškaraca.

Svoje utiske po završetku utakmice izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković. – Prvo poluvreme je bilo jako dobro i kvalitetno. Ne sećam se da sam prisustvovao boljem prvom poluvremenu što se tiče obe ekipe. Utakmica bez garda, agresivni, ofanzivni i mi i oni. Puno šansi, šuteva na gol, tranzicija, puno duela jedan na jedan. Bilo je uživanje prvo poluvreme. Drugo poluvreme smo iz te naše agresivnosti i visokog pritiska uspeli ponovo Kragujevcu da napravimo problem, da damo gol i povedemo 2:1. Ono što me najviše raduje jeste to što se nismo branili, nego smo nastavili da igramo agresivno, da igramo visoko. Nastavili smo da stvaramo šanse i neverovatno je da nismo dali još koji gol. Na kraju je Pantović stavio tačku na utakmicu tim trećim golom i stvarno ne mogu da budem zadovoljaniji i ponosniji pre svega pristupom mojih igrača i načinom na koji su odigrali utakmicu večeras.

(Pančevac/S.L)