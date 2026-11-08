Pančevo Kulturna dešavanja

Veličanstven drugi dan manifestacije Etno glas

11:23

08.11.2026

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Foto: FB/KUD "Stanko Paunović" NIS Rafinerije nafte Pančevo

PANČEVO – Manifestacija „Etno glas”, koja se ove godine održava po 26. put u organizaciji Doma omladine Pančevo i KUD-a „Stanko Paunović” NIS Rafinerije nafte Pančevo, nastavila je svoj program u znaku tradicije, mladosti i pesme. Drugi dan Susreta izvornih pevačkih grupa protekao je u veličanstvenoj atmosferi tokom koncerta održanog u ispunjenoj dvorani „Apolo”.
Na sceni su se sinoć predstavile renomirane pevačke grupe iz Gračanice, Bačke Topole, Užica i Pančeva. Umetnici su kroz autentične interpretacije prikazali bogatstvo i raznolikost srpskog muzičkog nasleđa, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzima. Pored muzičkog dela, posetioci su u galeriji Doma omladine imali priliku da pogledaju i prateću izložbu dečjih likovnih radova i rukotvorina, koja je zvanično otvorila ovogodišnju manifestaciju pokrenutu sa ciljem da podrži mlade u očuvanju narodne kulture i stvaralaštva.

Organizatori su ujedno iskoristili priliku da svim sugrađanima čestitaju Dan grada Pančeva, koji se tradicionalno obeležava 8. novembra.
Za sve ljubitelje izvornog melosa, program se nastavlja i večeras. Organizatori pozivaju javnost da od 19 časova u dvorani „Apolo” (Maksima Gorkog br. 6) prisustvuje drugom pevačkom koncertu, na kojem će nastupiti novi izvođači. Ulaz na događaj je slobodan.

Tagovi

Dan grada pančeva Dom omladine Pančevo etno glas izvorne pevačke grupe KUD Stanko Paunović

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