Veličanstven drugi dan manifestacije Etno glas

PANČEVO – Manifestacija „Etno glas”, koja se ove godine održava po 26. put u organizaciji Doma omladine Pančevo i KUD-a „Stanko Paunović” NIS Rafinerije nafte Pančevo, nastavila je svoj program u znaku tradicije, mladosti i pesme. Drugi dan Susreta izvornih pevačkih grupa protekao je u veličanstvenoj atmosferi tokom koncerta održanog u ispunjenoj dvorani „Apolo”.

Na sceni su se sinoć predstavile renomirane pevačke grupe iz Gračanice, Bačke Topole, Užica i Pančeva. Umetnici su kroz autentične interpretacije prikazali bogatstvo i raznolikost srpskog muzičkog nasleđa, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzima. Pored muzičkog dela, posetioci su u galeriji Doma omladine imali priliku da pogledaju i prateću izložbu dečjih likovnih radova i rukotvorina, koja je zvanično otvorila ovogodišnju manifestaciju pokrenutu sa ciljem da podrži mlade u očuvanju narodne kulture i stvaralaštva.

Organizatori su ujedno iskoristili priliku da svim sugrađanima čestitaju Dan grada Pančeva, koji se tradicionalno obeležava 8. novembra.

Za sve ljubitelje izvornog melosa, program se nastavlja i večeras. Organizatori pozivaju javnost da od 19 časova u dvorani „Apolo” (Maksima Gorkog br. 6) prisustvuje drugom pevačkom koncertu, na kojem će nastupiti novi izvođači. Ulaz na događaj je slobodan.