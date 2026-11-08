Istorijski uspeh Akademije Jočić: Osam medalja iz Zvornika

Džudisti starčevačke Akademije Jočić ostvarili su fenomenalan uspeh na 7. Međunarodnom džudo turniru „Zvornik Open”, donevši kući čak osam medalja. Na ovom prestižnom takmičenju u Bosni i Hercegovini okupilo se 390 takmičara iz brojnih klubova iz Srbije i domaćina, a Starčevci su pokazali stoprocentan učinak – svih osam boraca koji su nastupili u tri uzrasne kategorije popelo se na pobedničko postolje.

Apsolutna zvezda turnira bio je Vojin Urošev, koji je ostvario najzapaženiji uspeh takmičeći se u dve uzrasne kategorije. Urošev je dominirao u svojoj konkurenciji i osvojio zlatnu medalju, a potom je zablistao i protiv starijih takmičara, gde se takođe okitio najsjajnijim, drugim zlatnim odličjem. Zlatne medalje za Akademiju Jočić osvojili su još i Maša Poljak i Uroš Stojanović.

Srebrnim medaljama i drugim mestom na postolju morali su da se zadovolje Nikola Maletić i Radan Čigoja, koji je do vicešampionske titule stigao uz dve ubedljive pobede i jedan poraz. Bronzanim odličjima uspeh tima upotpunili su Petar Stojanović i Filip Jelić.

Pored ekipne dominacije, Akademija Jočić se izdvojila i pojedinačnim priznanjima organizatora. Čak tri njihova takmičara proglašena su za najuspešnije borce turnira u svojim kategorijama, a laskave pehare kući su poneli Maša Poljak, Uroš Stojanović i Vojin Urošev.

Ekipu je u Zvorniku uspešno predvodio trener Marko Jočić, koji je nakon turnira istakao da je ponosan na svoje borce, ali i najavio da klub nastavlja sa intenzivnim radom kako bi u narednom periodu dostigli još veće i značajnije sportske rezultate.

(Pančevac/S.L)