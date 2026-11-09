Završen Debeljački vašar: Tradicija jača od interneta

DEBELJAČA – U Debeljači je održan četvrti, ujedno i poslednji ovogodišnji Debeljački vašar, manifestacija koja već decenijama predstavlja sinonim za dobru trgovinu, druženje i prepoznatljivu vašarsku atmosferu. Iako je jutro počelo sa mrazom i veoma niskim temperaturama, kapije vašarišta su se ubrzo napunile velikim brojem izlagača i kupaca iz svih krajeva Srbije, od severa do krajnjeg juga.

Novembarski vašar je u narodu poznat i pod nazivom kupusar, jer označava period kada se masovno kupuje povrće za zimnicu pred predstojeću sezonu svinjokolja. Za razliku od avgustovskog izdanja, kada je na snazi bila zabrana prodaje domaćih životinja, posetioci su ovog puta na vašarištu mogli da kupe i stoku i živinu.

Ispred Javnog komunalnog preduzeća 4. oktobar, predstavnik organizatora je istakao specifičnost ovogodišnje sezone i izazove sa kojima se tradicionalne manifestacije suočavaju usled modernih tehnologija:

„Ovaj vašar je dosta bitan iz razloga što se prodaje na njega kupus, glavna zimnica pred naš svinjokolj, iz tog razloga ga zovemo i kupusar vašar. Jutros je bilo mraza i dosta hladno, do nekih sedam i trideset videli smo da je vašar jako slab i evo, posle, veoma iznenađujuće, od sedam i trideset do osam bukvalno se napunio vašar. Što se tiče posećenosti generalno, vašari su danas manje posećeni iz razloga tog interneta, te internet prodaje. To je ono što koči prodavce da dolaze sa raznoraznih strana, ali svi znaju da je to naša tradicija još od davnih godina i da je Debeljački vašar nešto nezaboravno – jedanput ko dođe, uvek posle i dolazi.”

Zadovoljstvo nisu krili ni prodavci koji redovno izlažu svoju robu u Debeljači, ističući gostoprimstvo lokalnog stanovništva i solidan promet. Jedan od dugogodišnjih prodavaca iz Mladenovca, koji nudi raznovrsnu tehničku i kućnu robu, opisao je svoje utiske:

„Svake godine dolazimo. Šta sve imamo danas u ponudi? Svašta, sve što pogledate, od noževa do čaša. Narod još nije skroz izašao da bi trgovali, ali bićemo zadovoljni ako Bog da. Atmosfera ovde je ekstra, stvarno nemam komentar. Svake godine kad god dolazimo, ljudi su baš prijatni – i oni su zadovoljni s nama i mi sa njima, uvek su obe strane zadovoljne. Cene nisu visoke, povoljno je da može svako da kupi.”

Na tezgama je bila bogata ponuda domaće radinosti, ali i sezonskog povrća.

Proizvođač domaćeg kupusa iz Glogonja potvrdio je da potražnja za proverenim sortama ne opada:

„Kupus je melez, domaći kupus, nije hibrid. Cena je sedamdeset dinara i prodaje se, tako da smo zadovoljni. I ova cena je solidna. Inače dolazim na svaki vašar, ja sam proizvođač lično. Debeljački vašar je dobar, a sve zavisi od ponude i od potražnje.”

Organizatori iz JKP 4. oktobar su potvrdili da će se i naredne godine pridržavati tradicionalnog kalendara manifestacije. Prvi naredni Debeljački vašar zakazan je za poslednji petak u martu sledeće godine, nakon čega slede standardni termini – prvi petak u junu, poslednji petak u avgustu i prvi petak u novembru.