Džudisti Dinama osvojili 21 medalju u Zvorniku

Džudo klub „Dinamo” iz Pančeva ostvario je izuzetan rezultat na Međunarodnom džudo turniru „Trofej Zvornika 2026”, osvojivši ukupno 21 medalju. Ovo prestižno takmičenje održano je u subotu, 7. novembra 2026. godine, a okupilo je više od 500 takmičara iz 52 kluba iz pet zemalja.

Pančevački klub nastupio je sa ukupno 24 takmičara raspoređenih u svim uzrasnim kategorijama (U8, U10, U12, U14, U16 i U18). Posebno se ističe činjenica da su pojedini džudisti nastupili u dve starosne grupe i ostvarili stoprocentan učinak.

Najuspešnije takmičarke turnira iz redova „Dinama” bile su Hristina Dimitrijevski i Lena Ivanović, koje su osvojile po dve zlatne medalje. Zlatom se okitila i Angelina Radosavljević, koja je svom bilansu dodala i jednu bronzu, dok su najsjajnije odličje osvojili i Luka Đorđević, Aleksej Ruso i Miloš Božić.

Srebrne medalje pripale su Marku Slavkoviću i Luki Ivanoviću, koji su osvojili i po jedno bronzano odličje, dok su se srebrom okitili i Filip Konstantinović i Aleksa Holik. Spisak osvajača za pančevački klub zaokružili su Luka Pantelić sa dve bronze, kao i Uroš Bačević, Lena Erdeljan, Jovan Bošnjak i Uroš Đurić sa po jednom bronzanom medaljom.

Ovaj sjajan nastup mladih džudista još jednom potvrđuje kvalitetan rad u pančevačkom klubu i najavljuje uspešan nastavak takmičarske sezone na domaćoj i međunarodnoj sceni.

(Pančevac/S.L)