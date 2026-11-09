Trka na Tamiškom keju okupila brojne sportiste

U organizaciji Udruženja „Maratonci” iz Pančeva, u subotu, 7. novembra 2026. godine, po drugi put je održana sportsko-turistička manifestacija „Balkan ekspres” na Tamiškom keju. Lepo vreme i odlična organizacija privukli su veliki broj rekreativaca i posetilaca, pa je u glavnim trkama na pet i deset kilometara učestvovalo više od 200 takmičara, dok se u dečjim trkama nadmetalo oko 150 mališana uzrasta od predškolaca do osmog razreda.

Tehničku organizaciju ovog sportskog događaja uspešno je realizovao Atletski klub „Panonija”, dok je merenje vremena bilo povereno timu Novosadskog maratona, a suđenje u dečjim kategorijama sudijama Atletskog saveza Beograda.

Takmičari domaće „Panonije” ponovo su ostvarili zapažene rezultate, osvojivši komplet medalja u trci starijih pionirki na 500 metara. Zlatno odličje pripalo je Neveni Cvetković, koja je vodila od samog starta, srebro je osvojila Anđela Stefanović, dok se bronzanom medaljom okitila Nada Veselić Okoli.

Odlične nastupe u dečjim kategorijama zabeležili su i Tapens Jakob, Petra Brankov, Dunja Nešković, Stefan Topalović i Vuk Lažetić, dok su u trci na pet kilometara uspešni bili Valentina i Vladimir Mirkov, inače redovni osvajači medalja u sportskom hodanju.

„Veoma smo zadovoljni velikim odzivom dece i ovom trkom koja je organizovana na Tamiškom keju, a veliku zahvalnost dugujemo Udruženju sportskih ribolovaca ‘Marko Kulić’ koje nam svaki put izlazi u susret i pomaže organizaciju ove sportsko-turističke manifestacije”, istakao je Aleksandar Dragojević, predsednik Atletskog kluba „Panonija” iz Pančeva.

(Pančevac/AK Panonija)