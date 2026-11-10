Poštanska štedionica privremeno obustavila prijave za kredite za mlade

Beograd – Banka Poštanska štedionica privremeno je obustavila prijem novih zahteva za subvencionisane stambene kredite za mlade. Ova odluka doneta je nakon što je zbir odobrenih zajmova i onih koji su u obradi dostigao raspoloživu kvotu od 440 miliona evra u okviru državne garantne šeme, prenosi Forbs Srbija.

Iz banke navode da je reč o privremenoj meri koja je uvedena radi odgovornog upravljanja limitom i zaštite klijenata. Poštanska štedionica je već uputila zahtev Ministarstvu finansija za dodatnu alokaciju sredstava iz ukupnog državnog okvira od 900 miliona evra. Ističu da su organizaciono spremni da nastave rad čim odobrenje stigne, dok će svi započeti zahtevi, kojih je do sada bilo 5.300, biti regularno obrađeni.

I dok je u većini drugih banaka prostor za nove prijave praktično zatvoren krajem prethodne sedmice, pojedine finansijske institucije još uvek primaju zahteve. U Unikredit banci navode da se obrada odvija redovno, ali napominju da je iskorišćeno oko 85 odsto njihovog limita. Program se nesmetano sprovodi i u Erste banci, gde se zahtevi primaju u skladu sa propisanim procedurama.

Ministarstvo finansija se još uvek nije zvanično oglasilo povodom eventualnog prekida programa ili tačnog broja odobrenih kredita na nivou države.

Podsećamo, program je pokrenut u martu 2025. godine sa ciljem podrške mladima od 20 do 36 godina pri kupovini prve nekretnine, uz minimalno učešće od jedan odsto i maksimalni iznos subvencije do 100.000 evra. Prema ranijim podacima ministarstva, oko 7.500 mladih rešilo je stambeno pitanje kroz ovaj program, a najviše nekretnina kupljeno je u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Zrenjaninu i Pančevu.

(Pančevac/Beta)