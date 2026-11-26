Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić danas potpisuje Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.

Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike Aleksandar Čupić potpisaće u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopšteno je iz parlamenta, prenosi RTS.

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić skratio je mandat, kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima, i 27. septembra podneo ostavku, tako da je krajnji rok kada izbori mogu da budu održani 27. decembar.

Predsednički izbori moraju da budu raspisani najranije 60, a najkasnije 30 dana pre održavanja.

(RTS)