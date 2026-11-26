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26.11.2026
Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić danas potpisuje Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.
Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike Aleksandar Čupić potpisaće u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopšteno je iz parlamenta, prenosi RTS.
Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić skratio je mandat, kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima, i 27. septembra podneo ostavku, tako da je krajnji rok kada izbori mogu da budu održani 27. decembar.
Predsednički izbori moraju da budu raspisani najranije 60, a najkasnije 30 dana pre održavanja.
(RTS)
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