Dom omladine Vršac svečano je uručio nagrade učenicima čiji su radovi ocenjeni kao najbolji na ovogodišnjem literarnom konkursu. Konkurs je okupio osnovce i srednjoškolce iz Vršca i okolnih mesta, a nagrade su dodeljene u pet kategorija za radove na srpskom i rumunskom jeziku.

Među učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole prvu nagradu osvojila je Teodora Boronka, drugu Irena Ninkov, a treću Milica Vasiljev. U kategoriji od petog do osmog razreda prva nagrada pripala je Anji Jevremović, druga Vuku Sošoviću, dok su treću podelile Sara Mihajlovski i Ana Marija Gajta.

Za radove osnovaca na rumunskom jeziku prvo mesto osvojili su Matias Greoneank i Filip Jon Fiat, drugo Andrea Benka i Bianka Keta, a treće Nina Janeš i Elena Perin.

Među srednjoškolcima koji su pisali na srpskom jeziku prvu nagradu osvojila je Tijana Brkić, drugu Una Stanisavljev, a treću Vuk Peđa Lovrić. Za radove srednjoškolaca na rumunskom jeziku prva nagrada pripala je Sari Đan, druga učenici Bala Sofija Teodora, dok su treću podelili Dorotea Nikolajević i Štefan Albu.

„Posebno nas raduje što konkurs okuplja mlade autore koji stvaraju na srpskom i rumunskom jeziku. Želimo da im pružimo priliku da pokažu svoj talenat i razvijaju ljubav prema književnosti. Čestitam svim nagrađenim učenicima, kao i svim učesnicima i njihovim nastavnicima“, istakla je dr Tatijana Petrika, direktorka Doma omladine Vršac.

Pored nagrada, učenicima su uručene i pohvale za literarne radove. Nagradni fond obogaćen je knjigama koje su darovale Književna opština Vršac i NIU „Libertatea“ iz Pančeva. Dom omladine zahvalio je donatorima, nastavnicima, profesorima i članovima žirija na podršci u realizaciji konkursa.

(Grad Vršac/Pančevac)