OPOVO – Udruženje žena „Žensko srce Opova“ obeležilo je nedavno svoj prvi rođendan i uspešnu godinu rada tokom koje je postalo prepoznatljivo po negovanju tradicionalnih banatskih jela, domaćih kolača i kvalitetne zimnice. Ovo mlado udruženje broji 40 članica, od kojih dvadesetak aktivno učestvuje na svim manifestacijama širom Južnog Banata, a do kraja godine očekuju ih brojni novogodišnji bazari i putovanja, prenosi RTV Pančevo.

Pored očuvanja gastronomske tradicije, članice ovog udruženja ističu se i velikim humanitarnim angažovanjem. Poslednjeg vikenda u novembru organizovaće dva događaja za prikupljanje novca za lečenje Aleksandre Ruvčevski iz Sefkerina, kojoj je potrebna operacija u Moskvi. U subotu, 28. novembra od 18 časova, u Domu kulture Opovo biće održan humanitarni koncert folklora, dok će u nedelju, 29. novembra od 10 do 19 časova, u Galeriji „Jovan Popović“ biti organizovana velika humanitarna akcija u kojoj će učestvovati frizeri iz cele Srbije.

„Obeležile smo prvi rođendan u hotelu u Opovu, imale smo gošće, bilo je prelepo i pune smo utisaka. Mnogo smo postigle, a tek planiramo mnogo toga. Kreću novogodišnji bazari, a mi smo pozvane svuda – već 6. decembra je bazar u Debeljači, zatim u Kovačici, a nadamo se da će biti održan i ovde kod nas“, izjavila je predsednica udruženja Slavica Karajović.

Ona je dodala da su tokom prve godine rada ostvarile velike uspehe na manifestacijama u Crepaji, Pančevu i na Miholjskim susretima sela u svom mestu, zbog čega ih publika prepoznaje i rado poziva u goste.

„Ljudi su nas zavoleli, zato imamo mnogo gostovanja i poziva da predstavimo naš rad. Planiramo i da putujemo u Beč tokom decembra i da nastavimo da se družimo, jer smo sve veoma pozitivne“, poručila je Karajović.

(Pančevac/RTV Pančevo)