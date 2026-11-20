Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 20. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: zašto kasni dodela najprestižnijeg gradskog priznanja – Novembarske nagrade; šta bi trebalo da nam bude na jelovniku pošto napunimo sedamdeset; čime su se predstavile Kačarevke i Dolovke na etno-sajmu…

„Pančevac” piše o razmišljanjima sportskog radnika Nenada Stojčića, donosi fotoreportažu o druženju na „Štukijadi” nadomak Jabuke… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Koleginica Nevena Simendić piše feljton od 13 nastavaka pod nazivom „Život kroz statistiku Južnog Banata od 1948. do danas – Pančevo”, koje finansira republičko Ministarstvo informisanja. U prvom nastavku pišemo o tome kako je broj stanovnika rastao u taktu sa industralizacijom, da bi od varošice Pančevo postao grad, o čemu najbolje svedoči naglo povećanje broja stanovnika od 1961. do 1981, mnogo bržem ne samo u najbližem okruženju – u Južnom Banatu, nego i u celoj Vojvodini.

„Snagu te industralizacije potvrđuje poređenje s Vojvodinom, jer je u odnosu na celu pokrajinu brojčano Pančevo raslo više nego četiri puta brže. Sve će to izmeniti život žitelja ovog grada – doneće im asfalt, solitere, i tamo gde je trebalo i tamo gde nije, škole, kulturu… A dolazili su ovde ljudi iz cele Juge, donoseći sa sobom svoje običaje, ali praveći i poželjnu širinu i genetsku obnovu.”

„Retko će koji Pančevac danas nešto znati o tome otkud nam Kaćurina štamparija. Naziv je dobila po Emiru Kaćuri, koji je postao njen vlasnik 1913, pošto ju je kupio od poznatih štampara i izdavača, braće Pavla i Kamenka Jovanovića. Glavni deo ovog prizemnog ugaonog objekta industrijske arhitekture, koji se nalazio prema Trgu Đure Jakšića, bespravno je srušen još 2004. godine, dok je preostalo krilo godinama propadalo bez sanacije. Investitori nisu privedeni, ali su im zabranjeni dalji radovi. Iako čak i naš zakon nalaže da ga vrate u prvobitno stanje, to nisu učinili.”

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

Ješić: Dobitnici nagrada kontaktirani direktno