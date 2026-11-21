U susret Evropskoj nedelјi testiranja 2026. godine koja se održava pod sloganom „Testiraj se i leči – Deluj preventivno!“ Zavod za javno zdravlje Pančevo se uklјučuje u brojne aktivnosti dobrovolјnog savetovanja i testiranja u Evropi. Posebno se ističe značaj testiranja na virusne hepatitise B i C, HIV i sifilis.

U Zavodu za javno zdravlјe Pančevo, dobrovolјno, poverlјivo savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise B i C i sifilis je besplatno i dostupno bez lekarskog uputa, tokom cele godine, svakoj zainteresovanoj osobi koja je u skorijoj ili dalјoj prošlosti imala neki od rizika. Pored preventivnog programa pružaju se i različiti vidovi podrške osobama koje su inficirane HIV-om i drugim polno prenosivim infekcijama.

Jedino se testiranjem krvi može utvrditi da li je osoba inficirana ili ne. Testiranje je jednostavno i ne oduzima puno vremena, a rezultati se dobijaju u kratkom roku.

Povodom obeležavanja Evropske nedelјe testiranja, još jednom podsećamo naše sugrađane da mogu da obave

Savetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C i sifilis u Zavodu za javno zdravlje Pančevo, služba epidemiologije (Miloša Obrenovića 2, soba br 43) tokom cele godine od 08-12 časova, svakog radnog dana.

Testiranje je poverlјivo, anonimno, besplatno, nije potreban uput, ne zakazuje se, obavezno ne doručkovati.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon 310-466.

(Zjzpa/Pančevac)