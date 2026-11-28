Jedanaest pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Ivanjice posetilo je manastir Kovilje i pomoglo monahinjama u pripremi ogreva za predstojeću zimu.

Humani vatrogasci su preneli i složili drva, čime su pružili dragocenu podršku sestrinstvu ove svetinje pred hladne zimske dane.

Kako ističu, ovo nije prvi put da ivanjički vatrogasci-spasioci organizuju ovakvu akciju u manastiru Kovilje.

Pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija postalo je njihova tradicija, a solidarnost i spremnost da budu na usluzi drugima deo su njihovog poziva i onda kada nema sirena, intervencija i vanrednih situacija.

(Pančevac/S.L)