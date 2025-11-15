Danas ujutru hladno sa slabim mrazem i maglom

U delovima Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka pojava magle biće sporadična i pretežno ograničena na jutarnje sate.

Danas ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom, koja će postati ređa pojava u odnosu na prethodne dane.

Uglavnom se očekuje u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati i pre podne, a u delovima Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka pojava magle biće sporadična i pretežno ograničena na jutarnje sate.

„U toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na severu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 7 stepeni Celzijusovih, a najviša od 13 stepeni u Timočkoj Krajini do 22 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U toku noći u Vojvodini ponegde slaba kratkotrajna kiša“, navodi RHMZ u najnovijoj prognozi vremena.

Vremenska prognoza za nedelju: Do čak 23 stepena!

U nedelјu (16.11) retka (izolovana) pojava jutarnje magle, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 19 do 23 stepena Celzijusovih, samo će na istoku Srbije biti hladnije.

Vremenska prognoza za ponedeljak

U ponedelјak (17.11.) će biti promenlјivo oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalјe toplo uz pojačanje južnog vetra. Posle podne i uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i plјuskovi sa grmlјavinom.

Od utorka hladnije, na jugu Srbije moguće obilne padavine

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike pogodovaće većini hronočnih bolesnika. Astmatičarima se savetuje oprez u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolјa i razdražlјivost. Zbog veće razlike između jutarnje i maksimalne dnevne temperature vazduha neophodno je slojevito odevanje.

(Pančevac/Blic)