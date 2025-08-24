Danas slavimo Svetog mučenika i arhiđakona Evpla! Žene treba da urade ovo

Ko duže u Srbiji prima penzije – muškarci ili žene
15:00
24.08.2025
Vernici srpske pravoslavne crkve danas slave Svetog mučenika i arhiđakona Evpla.
On je bio đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan je u Siciliju poslao vojvodu Pentagur da uništi hrišćane, ako ih tamo nađe.
Budući da nije našao nijednog hrišćanina, neko je optužio Evpla da ide sa nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu.
Ta knjiga je zapravo bila sveto Jevanđelje.
Pošto su ga izveli ubrzo na sud, obesili su mu tu knjigu o vrat i odveli ga u tamnicu.
Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje.
Tukli su ga gvozdenim motkama, a Evplo je rugajući se sudiji mučitelju kreoa.
– Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božje pomoći? Ako možeš pronađi druge, ljuće, jer su ove kao igračka –
Najzad su izveli Hristovog mučenika na gubilište. Tada je sveti Evplo otvorio sveto Jevanđelje i čitao je iz njega dugo narodu.
Mnogi su se obratili u Hristovu veru, a sveti Evplo je posečen 304. godine i preselio se u Carstvo nebesko.
Govori se da su njegove mošti, koje leže u jednom selu blizu Napulja, čudotvorne i da imaju isceljivačku moć.
Stari Svetlog Evploa smatraju zaštitnikom „ljudi od pera“, učenjaka i mislilaca koji često stradaju zbog svojih stavova i uverenja.
Veruje se da ovaj mučenik bdije nad njima i da će pomoći svakome ko mu se obrati ovom molitvom:
– Mučenik Tvoj Gospode, Evplo, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.-
Predanje kaže da ujutru čim ustanu, žene moraju da se pomole ovom svetitelju, a da je greh gordosti ono čega se moraju odreći, kako bi izbegle nesreću koja će ih pratiti do kraja života.
(Pančevac)