Danas slavimo Svetog mučenika i arhiđakona Evpla! Žene treba da urade ovo

Vernici srpske pravoslavne crkve danas slave Svetog mučenika i arhiđakona Evpla.

On je bio đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan je u Siciliju poslao vojvodu Pentagur da uništi hrišćane, ako ih tamo nađe.

Budući da nije našao nijednog hrišćanina, neko je optužio Evpla da ide sa nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu.

Ta knjiga je zapravo bila sveto Jevanđelje.

Pošto su ga izveli ubrzo na sud, obesili su mu tu knjigu o vrat i odveli ga u tamnicu.

Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje.

Tukli su ga gvozdenim motkama, a Evplo je rugajući se sudiji mučitelju kreoa.

– Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božje pomoći? Ako možeš pronađi druge, ljuće, jer su ove kao igračka –

Najzad su izveli Hristovog mučenika na gubilište. Tada je sveti Evplo otvorio sveto Jevanđelje i čitao je iz njega dugo narodu.

Mnogi su se obratili u Hristovu veru, a sveti Evplo je posečen 304. godine i preselio se u Carstvo nebesko.

Govori se da su njegove mošti, koje leže u jednom selu blizu Napulja, čudotvorne i da imaju isceljivačku moć.

Stari Svetlog Evploa smatraju zaštitnikom „ljudi od pera“, učenjaka i mislilaca koji često stradaju zbog svojih stavova i uverenja.

Veruje se da ovaj mučenik bdije nad njima i da će pomoći svakome ko mu se obrati ovom molitvom:

– Mučenik Tvoj Gospode, Evplo, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.-

Predanje kaže da ujutru čim ustanu, žene moraju da se pomole ovom svetitelju, a da je greh gordosti ono čega se moraju odreći, kako bi izbegle nesreću koja će ih pratiti do kraja života.

(Pančevac)